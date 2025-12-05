Поезд УЗ Киев — Чоп — Вена — когда курсирует, где останавливается и сколько стоит

Скоростной поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

После начала войны украинцы стали чаще путешествовать за границу поездами. Одним из самых популярных поездов Укрзализныци является Киев — Чоп — Вена, ведь он дает возможность добраться не только в Австрию, но и в города Венгрии.

Новини.LIVE подробнее расскажут, сколько стоит билет на этот международный рейс и где он останавливается.

Поезд Киев — Чоп — Вена

Поезд Киев — Чоп — Вена УЗ запустила в марте прошлого года и украинцы начали массово скупать билеты, ведь этот маршрут курсирует до венгерского Будапешта, где есть международный аэропорт и можно самолетом добраться до многих уголков мира. В Будапеште остановка длится 20 минут, а в Захоне, откуда курсируют многие международные поезда — 1 час и 15 минут.

Продажа билетов на поезд в Австрию стартует за 20 дней до отправления в 8 утра. Поезд курсирует ежедневно из Киева в 20:13 и прибывает в Чоп в 07:50 следующего утра. Из Чопа поезд стартует в 9:02 и прибывает вечером, в 17:20. В общем дорога из Киева в столицу Австрии длится более 20 часов.

Стоимость купе из Киева в Чоп составляет 515 гривен, а из Чопа в Вену — 2 239 гривен.

Рейс УЗ Киев - Чоп. Фото: скриншот

Рейс УЗ - Вена. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.