Україна
Поїзд УЗ Київ-Чоп-Відень — на які дні та час доступні квитки

Поїзд УЗ Київ-Чоп-Відень — на які дні та час доступні квитки

Дата публікації: 5 грудня 2025 14:20
Поїзд УЗ Київ-Чоп-Відень — коли курсує, де зупиняється та скільки коштує
Швидкісний потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Після початку війни українці стали частіше мандрувати за кордон потягами. Одним із найпопулярніших потягів Укрзалізниці є Київ — Чоп — Відень, адже він дає можливість дістатися не лише до Австрії, а й до міст Угорщини.

Новини.LIVE детальніше розкажуть, скільки коштує квиток на цей міжнародний рейс та де він зупиняється.

Читайте також:

Потяг Київ — Чоп — Відень

Потяг Київ — Чоп — Відень УЗ запустила в березні минулого року й українці почали масово скуповувати квитки, адже цей маршрут курсує до угорського Будапешта, де є міжнародний аеропорт і можна літаком дістатися до багатьох куточків світу. У Будапешті зупинка триває 20 хвилин, а в Захоні, звідки курсують багато міжнародних потягів — 1 годину та 15 хвилин.

Продаж квитків на потяг до Австрії стартує за 20 днів до відправлення о 8 ранку. Потяг курсує щодня з Києва о 20:13 та прибуває до Чопа о 07:50 наступного ранку. З Чопа потяг стартує о 9:02 та прибуває ввечері, о 17:20. Загалом дорога з Києва до столиці Австрії триває понад 20 годин.

Вартість купе з Києва до Чопа складає 515 гривень, а з Чопа до Відня — 2 239 гривень.

None - фото 1
Рейс УЗ Київ — Чоп. Фото: скриншот
None - фото 2
Рейс УЗ — Відень. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Укрзалізниця подорож Австрія Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
