Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ запускает праздничные поезда ко Дню Николая — расписание

УЗ запускает праздничные поезда ко Дню Николая — расписание

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:20
Укрзализныця назначает Волшебный Экспресс — расписание рейсов и маршрут
Ретропоезд УЗ. Фото: Facebook/Львовская железная дорога

Укрзализныця анонсировала рейсы на праздничных ретро-поездах на паровозной тяге. Покататься на них смогут дети льготных категорий из разных регионов Украины. Ретропоезда будут курсировать с вокзалов Киева и Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама
Читайте также:

Укрзализныця назначает Волшебный Экспресс

Отмечается, что праздничные рейсы назначены на 5, 6, 7 декабря ко Дню святого Николая. В УЗ сообщили, что в этом году на них смогут путешествовать дети из прифронтовых общин, а также дети железнодорожников, в том числе раненых, погибших и тех, которые служат в рядах Сил Обороны.

"Ваша семья из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской или Днепропетровской областей? Тогда вы можете не просто бесплатно доехать в Киев или Львов по программе "3000 км по Украине", но и еще так же бесплатно попасть на Волшебный Экспресс!", — говорится в сообщении.

Чтобы покататься на Волшебном Экспрессе, необходимо:

  • активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ;
  • приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры 4, 5, 6, 7 декабря — на себя и ребенка/детей;
  • зарегистрироваться по ссылке;
  • ожидать подтверждения от УЗ и билетов на Волшебный экспресс.

В УЗ подчеркнули, что количество билетов ограничено, а потому нужно дождаться подтверждения от компании.

График отправления праздничных рейсов:

  • 5 декабря — 14.00, 17:00;
  • 6 декабря —10:00, 13:00;
  • 7 декабря — 10:00, 13:00.

В компании сообщили, что праздничное путешествие продлится 2 часа. Ретропоезд буду курсировать в пределах города с одной остановкой. В его состав также будут включены детские вагоны.

В УЗ порекомендовали маленьким пассажирам с родителями приехать на вокзал заранее, чтобы принять участие в развлечениях и сделать фото на память.

Ранее мы рассказывали, что в Украине заработала программа "УЗ-3000", которая дает возможность бесплатно путешествовать по железной дороге определенными рейсами в непиковые периоды.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

праздники Укрзализныця путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации