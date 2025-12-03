Укрзализныця назначает Волшебный Экспресс — расписание рейсов и маршрут

Ретропоезд УЗ. Фото: Facebook/Львовская железная дорога

Укрзализныця анонсировала рейсы на праздничных ретро-поездах на паровозной тяге. Покататься на них смогут дети льготных категорий из разных регионов Украины. Ретропоезда будут курсировать с вокзалов Киева и Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что праздничные рейсы назначены на 5, 6, 7 декабря ко Дню святого Николая. В УЗ сообщили, что в этом году на них смогут путешествовать дети из прифронтовых общин, а также дети железнодорожников, в том числе раненых, погибших и тех, которые служат в рядах Сил Обороны.

"Ваша семья из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской или Днепропетровской областей? Тогда вы можете не просто бесплатно доехать в Киев или Львов по программе "3000 км по Украине", но и еще так же бесплатно попасть на Волшебный Экспресс!", — говорится в сообщении.

Чтобы покататься на Волшебном Экспрессе, необходимо:

активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ;

приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры 4, 5, 6, 7 декабря — на себя и ребенка/детей;

зарегистрироваться по ссылке;

ожидать подтверждения от УЗ и билетов на Волшебный экспресс.

В УЗ подчеркнули, что количество билетов ограничено, а потому нужно дождаться подтверждения от компании.

График отправления праздничных рейсов:

5 декабря — 14.00, 17:00;

6 декабря —10:00, 13:00;

7 декабря — 10:00, 13:00.

В компании сообщили, что праздничное путешествие продлится 2 часа. Ретропоезд буду курсировать в пределах города с одной остановкой. В его состав также будут включены детские вагоны.

В УЗ порекомендовали маленьким пассажирам с родителями приехать на вокзал заранее, чтобы принять участие в развлечениях и сделать фото на память.

Ранее мы рассказывали, что в Украине заработала программа "УЗ-3000", которая дает возможность бесплатно путешествовать по железной дороге определенными рейсами в непиковые периоды.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.