Услуга НП "Пункт передачи" — почему она полезна для туристов

Туристка с чемоданом. Фото: freepik.com

Нередко украинцы вынуждены строить свой маршрут на поезде или автобусе с пересадками. В частности, случаются ситуации, когда между поездами у вас есть несколько часов времени и вам было бы интересно прогуляться по новому городу. Чтобы вашей прогулке не мешала тяжелая сумка или чемодан — ее можно оставить в почтомате или на отделении "Новой почты".

Об этом говорится на сайте компании.

Как НП упростит жизнь путешественникам

В компании есть услуга "Пункт передачи" (Пункт хранения), которая предоставляет клиентам возможность оставить рюкзак, чемодан или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи Новой почты для временного хранения или дальнейшей передачи получателю. В частности, вы можете оставить ключи от квартиры родным или друзьям, если будете вынуждены куда-то внезапно уехать.

"Багаж (личные вещи) хранится в надежном месте на время ваших путешествий, командировок и других поездок. Вы можете оставить свои вещи на несколько часов или даже дней, не тратя время и усилия, нося их с собой", — говорится в сообщении.

Клиенты могут хранить таким образом не только чемоданы и сумки, но и документы, грузы, шины или диски.

Стоимость такой услуги будет считаться за каждое место отдельно. Ее будут высчитывать по формуле: Объемный вес (кг) = (Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см)) / 4 000 или объем груза (м³) × 250. Сумма охватывает период хранения длительностью 7 дней. С восьмого дня будет начисляться дополнительная плата.

Параметры вещей, которые НП принимает на хранение. Фото: novaposhta.ua

