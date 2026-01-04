Відео
Україна
Потяг із пересадками — де можна залишити речі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 21:55
Послуга НП"Пункт передачі" — чому вона корисна для туристів
Туристка з валізою. Фото: freepik.com

Нерідко українці вимушені будувати свій маршрут потягом чи автобусом із пересадками. Зокрема, трапляються ситуації, коли між потягами у вас є кілька годин часу і вам було б цікаво прогулятися новим містом. Щоб вашій прогулянці не заважала важка сумка чи валіза — її можна залишити в поштоматі чи на відділені "Нової пошти".

 Про це йдеться на сайті компанії.

Читайте також:

Як НП спростить життя мандрівникам

В компанії є послуга "Пункт передачі" (Пункт зберігання), яка надає клієнтам змогу залишити рюкзак, валізу чи посилку у відділені, поштоматі чи пункті приймання-видачі Нової пошти для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу. Зокрема, ви можете залишити ключі від квартири рідним чи друзям, якщо будете вимушені кудись раптово поїхати.

"Багаж (особисті речі) зберігається в надійному місці на час ваших подорожей, відряджень й інших поїздок. Ви можете залишити свої речі на декілька годин або навіть днів, не витрачаючи час та зусилля, носячи їх із собою", — йдеться в повідомленні.

Клієнти можуть зберігати таким чином не лише валізи та сумки, а й документів, вантажі, шини чи диски. 

Вартість такої послуги буде рахуватися за кожне місце окремо. Її вираховуватимуть за формулою: Об’ємна вага (кг) = (Довжина (см) × Ширина (см) × Висота (см)) / 4 000 або об’єм вантажу (м³) × 250. Сума охоплює період зберігання тривалістю 7 днів. З восьмого дня буде нараховуватися додаткова плата.

"Нова пошта" запустила нову зручну послугу для туристів - фото 1
Параметри речей, які НП приймає на зберігання. Фото: novaposhta.ua

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

туристи подорож транспорт Нова пошта поради
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
