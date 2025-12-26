Видео
Главная Транспорт "3000 км по Украине" — куда украинцы едут чаще всего

"3000 км по Украине" — куда украинцы едут чаще всего

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:34
"3000 км по Украине" — какие направления чаще всего выбирают украинцы
Проводница проверяет билет пассажирки. Фото: УНИАН

С начала декабря около 40 тысяч украинцев через приложение Укрзализныци воспользовались программой "3000 км по Украине". Инициированную президентом Владимиром Зеленским возможность планируют расширять и в дальнейшем.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Популярные рейсы "3000 км по Украине"

Отмечается, что "3000 км по Украине" является одним из компонентов программы "Зимняя поддержка", инициированной президентом Украины. Бесплатные поездки сейчас действуют именно на маршрутах в прифронтовые общины.

Кулеба сообщил, что самыми популярными направлениями по программе стали:

  • Фастов — Конотоп;
  • Одесса — Запорожье;
  • Киев/Жмеринка — Шостка;
  • Запорожье — Львов;
  • Сумы — Рахов.

"Программа направлена на поддержку людей в громадах, расположенных вблизи линии фронта, а также дает возможность более равномерно распределять пассажиропоток и эффективнее использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, программу планируют в дальнейшем расширять. В частности, вне пикового сезона Укрзализныця вскоре сможет предлагать около 250 тысяч бесплатных билетов в месяц.

Кулеба добавил, что программа создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, а также дополнительно снижает нагрузку на пиковые даты поездок.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
