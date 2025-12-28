Поезд УЗ Киев — Будапешт — расписание, пересадки и ключевые остановки

Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Из-за закрытого над Украиной неба многочасовые путешествия автобусами за границу становятся для пассажиров настоящим адом. В то же время в поездах Укрзализныци можно отдохнуть и восстановить силы перед тем, как открывать новые для себя локации в Европе.

Сайт Новини.LIVE подробнее расскажет о расписании и ключевых остановках поездов Укрзализныци, следующих из Киева в венгерский Будапешт.

Поезда УЗ в Будапешт

В Будапешт из столицы курсирует поезд 009К. Он отправляется ежедневно в 11:05 и прибывает к месту назначения на следующий день ровно в 6 утра. Назад он будет отправляться в 22:40 и прибывать в Киев в 19:11.

Поезд останавливается во Львове и венгерских городах Ньиредьгаза и Сольнок. Пересадка в Чопе длится 1 час 48 минут.

Стоимость купейных билетов составляет от 3900 гривен. В составе поезда также курсируют люксовые вагоны.

Поезд 009К Киев — Будапешт. Фото: скриншот

