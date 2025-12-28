Потяг УЗ Київ — Будапешт — розклад, пересадки та ключові зупинки

Потяг Київ — Будапешт — розклад та ключові зупинки
Через закрите над Україною небо багатогодинні мандрівки автобусами за кордон стають для пасажирів справжнім пеклом. В той же час в потягах Укрзалізниці можна відпочити та відновити сили перед тим, як відкривати нові для себе локації в Європі.
Сайт Новини.LIVE детальніше розповість про розклад та ключові зупинки потягів Укрзалізниці, які прямують із Києва до угорського Будапешту.
Потяги УЗ до Будапешта
До Будапешта зі столиці курсує потяг 009К. Він відправляється щодня об 11:05 та прибуває до місця призначення наступного дня рівно о 6 ранку. Назад він вирушатиме о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.
Поїзд зупиняється у Львові та угорських містах Ньїредьгаза та Сольнок. Пересадка в Чопі триває 1 годину 48 хвилин.
Вартість купейних квитків складає від 3900 гривень. В складі потяга також курсують люксові вагони.
Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.
Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.
Читайте Новини.LIVE!