Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Билеты от 10 евро — в Европе появился железнодорожный лоукостер

Билеты от 10 евро — в Европе появился железнодорожный лоукостер

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 20:22
GoVolta в 2026 году запускает первый рейс — куда будет курсировать
Пассажирка едет в поезде. Фото: freepik.com

Голландский стартап GoVolta, который называют "железнодорожным easyJet", готовится к запуску международных перевозок в 2026 году. Компания привлекает пассажиров чрезвычайно низкими тарифами.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Новый перевозчик GoVolta

Компания начала продажу билетов на свой первый маршрут между Амстердамом и Гамбургом через Берлин. Цены стартуют от 10 евро. при этом перевозчик не будет взимать средства за бронирование мест.

Первые поезда перевозчик планирует запустить в марте следующего года. Интересно, что на первые 100 билетов будут действовать хорошие скидки. Даже без дисконта, компания предлагает выгодные цены. Средняя стоимость посадочного талона — 30 евро.

Сейчас стандартные железнодорожные билеты Deutsche Bahn ICE на маршруте Амстердам — Гамбург в марте стоят от 34 до 59 евро, причем некоторые поездки требуют до четырех пересадок, а бронирование места стоит дополнительно 5,70 евро.

Пассажиры GoVolta также впоследствии смогут бронировать пакеты городских туров, сочетающие поездки поездом и проживание в отелях. Кроме того, в декабре 2026 года компания планирует запустить еще один маршрут — Амстердам — Париж.

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что во Франции вскоре запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.

путешествие Европа поезда туризм Амстердам
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации