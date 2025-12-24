GoVolta в 2026 году запускает первый рейс — куда будет курсировать

Пассажирка едет в поезде. Фото: freepik.com

Голландский стартап GoVolta, который называют "железнодорожным easyJet", готовится к запуску международных перевозок в 2026 году. Компания привлекает пассажиров чрезвычайно низкими тарифами.

Новый перевозчик GoVolta

Компания начала продажу билетов на свой первый маршрут между Амстердамом и Гамбургом через Берлин. Цены стартуют от 10 евро. при этом перевозчик не будет взимать средства за бронирование мест.

Первые поезда перевозчик планирует запустить в марте следующего года. Интересно, что на первые 100 билетов будут действовать хорошие скидки. Даже без дисконта, компания предлагает выгодные цены. Средняя стоимость посадочного талона — 30 евро.

Сейчас стандартные железнодорожные билеты Deutsche Bahn ICE на маршруте Амстердам — Гамбург в марте стоят от 34 до 59 евро, причем некоторые поездки требуют до четырех пересадок, а бронирование места стоит дополнительно 5,70 евро.

Пассажиры GoVolta также впоследствии смогут бронировать пакеты городских туров, сочетающие поездки поездом и проживание в отелях. Кроме того, в декабре 2026 года компания планирует запустить еще один маршрут — Амстердам — Париж.

