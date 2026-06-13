Электрокар Zeekr глазами владельцев: стоит ли покупать такое авто украинцам

Салон электрокара Zeekr, электромобиль на зарядке. Фото: Unsplash, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2025 году Zeekr был одним из самых популярных электромобилей, который покупали украинцы. Тысячи машин импортировали из Китая, большинство из них не подержанные, а новые. Привлекает людей соотношение цены и качества, дизайн и экономичность. Однако инфраструктура заправок, погода и ситуация с отключениями света негативно влияют на комфорт владельцев Zeekr.

На сколько хватает заряда зимой и летом, какие плюсы и минусы авто — в материале Новини.LIVE.

Купить Zeekr в Украине

Электромобили массово захватывают украинские дороги, несмотря на то, что с электричеством в стране есть существенные проблемы из-за войны. Популярными остаются Tesla, Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus.

По данным Укравтопрома, в 2025 году одним из самых популярных электромобилей стал китайский Zeekr. Украинцы пригнали сотни авто — как новых, так и подержанных. Популярные модели — Zeekr 001 и Zeekr 7X.

Цена на Zeekr в Украине. Фото: скриншот

Цена за новый электромобиль стартует от 30-40 тысяч долларов, в зависимости от модели и комплектации. Также сыграет роль и продавец. Можно ждать машину из Китая несколько месяцев, или же купить в Украине те, которые уже есть в наличии у продавцов.

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Цена на Zeekr в Украине. Фото: скриншот

Плюсы и минусы Zeekr

Семья Алины Малюги приобрела авто зимой, в начале 2026 года. Заказали новую машину из Китая. Электромобилем довольны, но время года сыграло свою злую шутку — отключение света и морозы сразу указали на главные минусы.

"Зимой она быстро разряжается, так как машине надо разогреться. Когда были сильные морозы, то садишься в авто, и заряд тает на глазах", — рассказала Новини.LIVE автовладелица.

Еще один минус — отсутствие зарядных станций. Электромобили до сих пор не имеют широкой инфраструктуры для обслуживания. Поэтому каждую поездку надо продумывать до деталей, ведь не на каждой заправке есть соответствующие зарядки под конкретную модель авто.

Кроме того, в отдаленных населенных пунктах часто вообще отсутствуют зарядные станции. Если же заряжать авто дома от обычной розетки — это долго. Нужны сутки, чтобы был полный заряд машины.

Авто Zeekr. Фото: владелица авто для Новини.LIVE

Новый Zeekr в Украине. Фото: владелица авто для Новини.LIVE

Электромобиль из Китая. Фото: владелица авто для Новини.LIVE 1 / 3





"Недавно мы заехали на заправку по трассе Киев-Харьков, чтобы подзарядиться. А штекер на нашу модель был один, и тот занят другой машиной. Мы ждали пока зарядится она, потом заряжали свою. Разъемов очень мало, это некомфортно", — рассказала Алина.

Что касается заряда, то, по словам женщины, на Zeekr можно проехать 500 км без подзарядки. Но это только в экономрежиме, если не включать музыку, подогрев, массаж и другие функции, которые требуют электроэнергии.

Несмотря на минусы, владелица очень довольна своим авто. Среди плюсов отметила такие: комфорт, современный дизайн, мощность. Zeekr разгоняется до 100 км за три секунды.

Также авто внутри имеет много функций: кинотеатр, массаж, микрофоны, мощные динамики, проекцию скорости, подогрев сидений и стекол.

"Машина очень комфортная. Она мягкая, подходит для наших дорог. Если наехать на лежачий полицейский или вскочить в яму — не почувствуешь. Ну и она напичкана новыми штучками, это впечатляет", — подытожила владелица.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что водителей некоторых авто разворачивают на границе с Польшей. Из-за этого украинцы не могут вовремя попасть на авиарейсы. Причина в ограничениях, которые применяются к водителям, часто пересекающим границу.

Также Новини.LIVE писали, что правительство планирует изменить правила пересечения границы для легковых и грузовых авто. Речь идет о расширении системы, которая ранее работала только для грузовиков и автобусов. В частности, готовят обновления в приоритетах и документах.

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