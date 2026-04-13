Конфликт между Китаем и Тайванем: Пекин возобновляет прямые рейсы в Тайбэй

Смягчение напряженности: Китай возобновит авиасообщение с Тайванем
Китай объявил о частичном восстановлении связей с Тайванем, в частности прямых авиарейсов в города материковой части страны. Этот шаг сделан на фоне завершения визита в Пекин лидера оппозиционной партии Тайваня.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.
Возобновление авиасообщения между Китаем и Тайванем
Китай планирует возобновить прямые рейсы в Тайвань из других городов материка, таких как Сиань и Урумчи.
Китай и Тайвань обвиняют друг друга в том, что после окончания пандемии COVID-19 не возобновился масштабный китайский туризм на остров.
В рамках поощрительных мер гражданам Шанхая и провинции Фуцзянь будет снова разрешено посещать Тайвань.
Сейчас по правилам Тайваня чтобы подать заявку на туристическую визу китайские посетители должны иметь действительную визу на проживание в США или Европейском Союзе.
Китай также заявил, что будет прилагать усилия для строительства моста, который соединит Мацу и Цзиньмэнь — тайваньские острова, географически расположенные ближе к Китаю.
Почему между Тайванем и Китаем напряженные отношения
Конфликт между Китаем (КНР) и Тайванем — это противостояние относительно суверенитета острова.
В частности, Пекин считает Тайвань своей провинцией, которая должна вернуться под контроль КНР, при необходимости — силой. Тайвань же считает себя независимым демократическим государством с собственной конституцией и правительством. Страна стремится сохранить самостоятельность.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.
Также Новини.LIVE писали, итальянская компания ITA Airways разрешила пассажирам путешествовать вместе со своими собаками. Для путешественников с собаками будут отведены отдельные места в самолете, количество которых будет ограничено. Кроме того, владельцам четвероногих надо иметь при себе паспорт животного, действующий в ЕС или ветеринарный сертификат.
