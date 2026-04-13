Смягчение напряженности: Китай возобновит авиасообщение с Тайванем

Дата публикации 13 апреля 2026 12:38
Конфликт между Китаем и Тайванем: Пекин возобновляет прямые рейсы в Тайбэй
Самолет лоставляет пассажиров. Фото: China Eastern

Китай объявил о частичном восстановлении связей с Тайванем, в частности прямых авиарейсов в города материковой части страны. Этот шаг сделан на фоне завершения визита в Пекин лидера оппозиционной партии Тайваня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Возобновление авиасообщения между Китаем и Тайванем

Китай планирует возобновить прямые рейсы в Тайвань из других городов материка, таких как Сиань и Урумчи.

Китай и Тайвань обвиняют друг друга в том, что после окончания пандемии COVID-19 не возобновился масштабный китайский туризм на остров.

В рамках поощрительных мер гражданам Шанхая и провинции Фуцзянь будет снова разрешено посещать Тайвань.

Сейчас по правилам Тайваня чтобы подать заявку на туристическую визу китайские посетители должны иметь действительную визу на проживание в США или Европейском Союзе.

Китай также заявил, что будет прилагать усилия для строительства моста, который соединит Мацу и Цзиньмэнь — тайваньские острова, географически расположенные ближе к Китаю.

Почему между Тайванем и Китаем напряженные отношения

Конфликт между Китаем (КНР) и Тайванем — это противостояние относительно суверенитета острова.

В частности, Пекин считает Тайвань своей провинцией, которая должна вернуться под контроль КНР, при необходимости — силой. Тайвань же считает себя независимым демократическим государством с собственной конституцией и правительством. Страна стремится сохранить самостоятельность.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
