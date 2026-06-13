Електрокар Zeekr очима власників: чи варто купувати таке авто українцям

Салон електрокара Zeekr, електромобіль на зарядці. Фото: Unsplash, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2025 році Zeekr був одним із найпопулярніших електромобілів, який купували українці. Тисячі машин імпортували з Китаю, більшість з них не вживані, а нові. Приваблює людей співвідношення ціни і якості, дизайн і економічність. Проте інфраструктура заправок, погода та ситуація з відключеннями світла негативно впливають на комфорт власників Zeekr.

На скільки вистачає заряду зимою та літом, які плюси та мінуси авто — в матеріалі Новини.LIVE.

Купити Zeekr в Україні

Електромобілі масово захоплюють українські дороги, попри те, що з електрикою в країні є суттєві проблеми через війну. Популярними залишаються Tesla, Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus.

За даними Укравтопрому, у 2025 році одним із найпопулярніших електромобілів став китайський Zeekr. Українці пригнали сотні авто — як нових, так і вживаних. Популярні моделі — Zeekr 001 та Zeekr 7X.

Ціна на Zeekr в Україні. Фото: скриншот

Ціна за новий електромобіль стартує від 30-40 тисяч доларів, залежно від моделі та комплектації. Також зіграє роль і продавець. Можна чекати машину з Китаю кілька місяців, або ж купити в Україні ті, які вже є в наявності у продавців.

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Ціна на Zeekr в Україні. Фото: скриншот

Плюси та мінуси Zeekr

Родина Аліни Малюги придбала авто зимою, на початку 2026 року. Замовили нову автівку з Китаю. Електромобілем задоволені, але пора року зіграла свій злий жарт — відключення світла та морози одразу вказали на головні мінуси.

"Взимку вона швидко розряджається, так як машині треба розігрітися. Коли були сильні морози, то сідаєш в авто, і заряд тане на очах", — розповіла Новини.LIVE автовласниця.

Ще один мінус — відсутність зарядних станцій. Електромобілі досі не мають широкої інфраструктури для обслуговування. Тому кожну поїздку треба продумувати до деталей, адже не на кожній заправці є відповідні зарядки під конкретну модель авто.

Крім того, у віддалених населених пунктах часто взагалі відсутні зарядні станції. Якщо ж заряджати авто вдома від звичайної розетки — це довго. Потрібна доба, щоб був повен заряд машини.

Авто Zeekr. Фото: власниця авто для Новини.LIVE

Новий Zeekr в Україні. Фото: власниця авто для Новини.LIVE

Електромобіль з Китаю. Фото: власниця авто для Новини.LIVE 1 / 3





"Нещодавно ми заїхали на заправку по трасі Київ-Харків, щоб підзарядитись. А штекер на нашу модель був один, і той зайнятий іншою машиною. Ми чекали доки зарядиться вона, потім заряджали свою. Розʼємів дуже мало, це некомфортно", — розповіла Аліна.

Щодо заряду, то, за словами жінки, на Zeekr можна проїхати 500 км без підзарядки. Але це лише в економрежимі, якщо не вмикати музику, підігрів, масаж та інші функції, які потребують електроенергії.

Попри мінуси, власниця дуже задоволена своїм авто. Серед плюсів відзначила такі: комфорт, сучасний дизайн, потужність. Zeekr розганяється до 100 км за три секунди.

Також авто всередині має багато функцій: кінотеатр, масаж, мікрофони, потужні динаміки, проєкцію швидкості, підігрів сидінь та скла.

"Машина дуже комфортна. Вона мʼякенька, підходить для наших доріг. Якщо наїхати на лежачий поліцейський чи вскочити в яму — не відчуєш. Ну і вона напічкана новими штучками, це вражає", — підсумувала власниця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що водіїв деяких авто розвертають на кордоні з Польщею. Через це українці не можуть вчасно потрапити на авіарейси. Причина в обмеженнях, які застосовуються до водіїв, що часто перетинають кордон.

Також Новини.LIVE писали, що уряд планує змінити правила перетину кордону для легкових та вантажних авто. Йдеться про розширення системи, яка раніше працювала лише для вантажівок і автобусів. Зокрема, готують оновлення у пріоритетах та документах.

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