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Главная Транспорт Почти столетие в небе: что известно о польском авиагиганте LOT

Почти столетие в небе: что известно о польском авиагиганте LOT

Ua ru
10 ноября 2026 05:12
Авиакомпания LOT Polish Airlines: кто ее основал и кому она принадлежит сегодня LOT Polish Airlines
Самолет в небе. Фото: LOT Polish Airlines

Польская авиакомпания LOT хорошо знакома украинцам, путешествующим по Европе и летающим за океан. Ее самолеты ежегодно перевозят миллионы пассажиров, а через Варшаву можно добраться до многих городов мира. За почти сто лет работы перевозчик пережил войну, финансовые трудности и большие изменения.

Кому сегодня принадлежит авиакомпания и кто контролирует ее работу, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт LOT.

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Кто является владельцем

LOT Polish Airlines — национальный авиаперевозчик Польши, находящийся под контролем государства. Основным акционером является Polska Grupa Lotnicza — государственная компания, объединяющая польские предприятия авиационной отрасли. В целом польское государство напрямую и через подконтрольные структуры контролирует 99,82% акций LOT.

Небольшие доли также принадлежат:

  • компании TFS Silesia — 0,144%;
  • нынешним и бывшим сотрудникам LOT — 0,036%.

Уставный капитал авиакомпании превышает 203 миллиона злотых.

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Как появилась авиакомпания

История LOT началась еще в 1920-х годах. Тогда в Польше работали небольшие частные авиакомпании, которые перевозили пассажиров между городами. Среди них была Aerolloyd, связанная с предпринимателями нефтяной отрасли. Ее маршруты соединяли Варшаву, Гданьск и районы нефтедобычи вблизи Борислава и Дрогобыча.

29 декабря 1928 года польское государство объединило несколько перевозчиков в одну компанию. Регулярные полеты начались 1 января 1929 года. Примерно в то же время появился и знаменитый логотип с журавлем в полете. Этот символ компания использует до сих пор.

Во время Второй мировой войны LOT приостановила работу. После войны полеты возобновили, а впоследствии авиакомпания начала выходить за пределы Европы. В 1970–1980-х годах ее самолеты уже выполняли рейсы в Северную Америку и Азию.

После падения коммунистического режима LOT постепенно отказалась от советских самолетов и перешла на западную технику. В ее парке появились Boeing и ATR, а позже — Embraer.

Куда летает LOT и сколько перевозит пассажиров

Главная база LOT — аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве. Отсюда перевозчик летает в города Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии. Среди известных направлений — Нью-Йорк, Чикаго и Торонто.

Сеть LOT охватывает около 100–150 направлений, а ежегодный пассажиропоток превышает 10 миллионов человек. Компания также входит в Star Alliance — один из крупнейших авиационных альянсов мира. К нему LOT присоединилась в 2003 году.

До закрытия украинского воздушного пространства польский перевозчик выполнял рейсы в Киев, Львов, Одессу, Харьков, Днепр и Винницу.

Какие самолеты использует LOT

Дальние перелеты и трансатлантические рейсы LOT осуществляет на Boeing 787 Dreamliner. LOT стала первой авиакомпанией Европы, получившей Dreamliner.

На более коротких маршрутах работают Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8 и самолеты Embraer различных моделей. Перевозчик также заказал новые Airbus A220, которые должны постепенно обновить его региональный парк.

Перевозчику пришлось пережить несколько сложных периодов. Компания проходила реструктуризацию и получала государственную поддержку, в частности во время пандемии. Несмотря на эти трудности, LOT продолжила работу и расширять сеть маршрутов. Сегодня она остается одним из старейших авиаперевозчиков мира, до сих пор летающих под своим первоначальным названием.

Ранее Новини.LIVE писали о новой акции Wizz Air, в которой можно выиграть поездку в румынский Брашов на двоих. Для участия необходимо купить билеты на сайте или в приложении авиакомпании до 30 ноября 2026 года. Победителю оплатят перелет туда и обратно, две ночи в отеле и экскурсию в замок Дракулы.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные и ветераны могут летать SkyUp за 1 евро. Для этого необходимо иметь удостоверение УБД и обратиться в контакт-центр авиакомпании или написать на ее электронную почту. На каждом регулярном рейсе могут выделить до четырех таких билетов, если есть свободные места.

Польша авиарейсы история самолеты авиация
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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