Літак у небі. Фото: LOT Polish Airlines

Польська авіакомпанія LOT добре знайома українцям, які подорожують Європою та літають за океан. Її літаки щороку перевозять мільйони пасажирів, а через Варшаву можна дістатися до багатьох міст світу. За майже сто років роботи перевізник пережив війну, фінансові труднощі та великі зміни.

Кому сьогодні належить авіакомпанія і хто контролює її роботу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт LOT.

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Хто є власником

LOT Polish Airlines — національний авіаперевізник Польщі, який перебуває під контролем держави. Основним акціонером є Polska Grupa Lotnicza — державна компанія, яка об'єднує польські підприємства авіаційної галузі. Загалом польська держава прямо та через підконтрольні структури контролює 99,82% акцій LOT.

Невеликі частки також належать:

компанії TFS Silesia — 0,144%;

нинішнім і колишнім працівникам LOT — 0,036%.

Статутний капітал авіакомпанії перевищує 203 мільйони злотих.

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Як з'явилася авіакомпанія

Історія LOT почалася ще у 1920-х роках. Тоді в Польщі працювали невеликі приватні авіакомпанії, які перевозили пасажирів між містами. Серед них була Aerolloyd, пов'язана з підприємцями нафтової галузі. Її маршрути з'єднували Варшаву, Гданськ та райони нафтовидобутку поблизу Борислава й Дрогобича.

29 грудня 1928 року польська держава об'єднала кілька перевізників в одну компанію. Регулярні польоти розпочалися 1 січня 1929 року. Приблизно тоді з'явився й відомий логотип з журавлем у польоті. Цей символ компанія використовує досі.

Під час Другої світової війни LOT припинила роботу. Після війни польоти відновили, а згодом авіакомпанія почала виходити за межі Європи. У 1970–1980-х роках її літаки вже виконували рейси до Північної Америки та Азії.

Після падіння комуністичного режиму LOT поступово відмовилася від радянських літаків і перейшла на західну техніку. У її парку з'явилися Boeing та ATR, а пізніше — Embraer.

Куди літає LOT і скільки перевозить пасажирів

Головна база LOT — аеропорт імені Фридерика Шопена у Варшаві. Звідси перевізник літає до міст Європи, Північної Америки, Близького Сходу та Азії. Серед відомих напрямків — Нью-Йорк, Чикаго і Торонто.

Мережа LOT охоплює близько 100–150 напрямків, а щорічний пасажиропотік перевищує 10 мільйонів людей. Компанія також входить до Star Alliance — одного з найбільших авіаційних альянсів світу. До нього LOT приєдналася у 2003 році.

До закриття українського повітряного простору польський перевізник виконував рейси до Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Вінниці.

Які літаки використовує LOT

Далекі перельоти і трансатлантичні рейси LOT здійснює на Boeing 787 Dreamliner. Вона стала першою авіакомпанією Європи, яка отримала Dreamliner.

На коротших маршрутах працюють Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8 та літаки Embraer різних моделей. Перевізник також замовив нові Airbus A220, які мають поступово оновити його регіональний флот.

Перевізнику довелося пережити кілька складних періодів. Компанія проходила реструктуризацію та отримувала державну підтримку, зокрема під час пандемії. Попри ці труднощі LOT продовжила працювати та розширювати мережу маршрутів. Сьогодні вона залишається одним з найстаріших авіаперевізників світу, що досі літають під своєю початковою назвою.

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Також Новини.LIVE розповідали, що військові та ветерани можуть літати SkyUp за 1 євро. Для цього потрібно мати посвідчення УБД і звернутися до контакт-центру авіакомпанії або написати на її електронну пошту. На кожному регулярному рейсі можуть виділити до чотирьох таких квитків, якщо є вільні місця.