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Главная Транспорт Пассажиры часто игнорируют это правило в самолете: чем это может обернуться

Пассажиры часто игнорируют это правило в самолете: чем это может обернуться

Ua ru
7 ноября 2026 10:17
Режим полета в самолете: почему его стоит включать для пассажиров
Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Многие путешественники после посадки в самолет забывают включить на телефоне режим полета. Однако магнитные волны могут негативно повлиять на авиационное оборудование. Один из специалистов объяснил, что на самом деле происходит, когда пассажиры игнорируют просьбу бортпроводницы.

Об этом пишет First Post, передает Новини.LIVE.

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Режим полета в самолете

Отмечается, что в том случае, если после взлета пассажиры продолжают использовать мобильные телефоны в обычном режиме без активации режима полета, это само по себе не представляет опасности.

Однако когда люди оставляют свои телефоны или другие электронные устройства включенными во время взлета или посадки — это может вызвать помехи в работе аудиосистем самолета. Взлет и посадка — это самые ответственные этапы полета.

В частности, из-за радиомагнитных волн пилоты иногда слышат «повторяющийся звонкий звук», когда пытаются связаться с диспетчерской службой.

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Авиакомпании соблюдают строгие правила, установленные авиационными органами, такими как FAA, DGCA и международными регулирующими органами. Эти правила требуют от пассажиров отключать мобильную связь во время полета в качестве меры предосторожности.

Хотя риск считается очень низким, соблюдение этих требований обеспечивает стандартизированные процедуры безопасности на всех рейсах по всему миру.

На данный момент нет никаких достоверных доказательств того, что сам по себе смартфон может стать причиной авиакатастрофы.

Современные самолеты имеют мощное экранирование от электромагнитных помех, а авиационные системы проходят тщательные испытания на безопасность. Правила установлены скорее в качестве меры предосторожности, чтобы не отвлекать внимание пилотов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолётом не переходит полностью в режим автопилота.

Также Новини.LIVE писали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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