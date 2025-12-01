Почему не стоит прибывать в аэропорт очень рано — проблемы, которые вызывают нервные путешественники

Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

В течение многих лет пассажиры критиковали своих попутчиков, которые "слоняются" у выхода на посадку задолго до рейса. Однако новый тренд вызывает не меньше проблем — люди приезжают в аэропорт слишком рано. Пассажиры опасаются, что им не хватит времени на прохождение паспортного контроля.

Об этом пишет The Sun.

Почему не стоит очень рано прибывать в аэропорт

Сейчас общепринятая рекомендация — прибывать за два часа до вылета на короткие расстояния или за три часа до вылета на дальние расстояния.

Однако из-за хаоса, сложившегося в последние годы из-за длинных очередей на паспортный контроль и неисправности паспортных ворот, нервные путешественники теперь прибывают гораздо раньше, чем требуется.

Это привело к появлению "кемперов" — людей, которые прибывают в аэропорт за несколько часов до того, как авиакомпании рекомендуют это делать.

Из-за такой тенденции терминалы часто бывают перегруженными. Большинство аэропортов призывают пассажиров не прибывать слишком рано, поскольку стойки регистрации могут быть еще даже не открыты.

