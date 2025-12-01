Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Почему не стоит прибывать в аэропорт слишком рано

Почему не стоит прибывать в аэропорт слишком рано

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 21:12
Почему не стоит прибывать в аэропорт очень рано — проблемы, которые вызывают нервные путешественники
Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

В течение многих лет пассажиры критиковали своих попутчиков, которые "слоняются" у выхода на посадку задолго до рейса. Однако новый тренд вызывает не меньше проблем — люди приезжают в аэропорт слишком рано. Пассажиры опасаются, что им не хватит времени на прохождение паспортного контроля.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Почему не стоит очень рано прибывать в аэропорт

Сейчас общепринятая рекомендация — прибывать за два часа до вылета на короткие расстояния или за три часа до вылета на дальние расстояния.

Однако из-за хаоса, сложившегося в последние годы из-за длинных очередей на паспортный контроль и неисправности паспортных ворот, нервные путешественники теперь прибывают гораздо раньше, чем требуется.

Это привело к появлению "кемперов" — людей, которые прибывают в аэропорт за несколько часов до того, как авиакомпании рекомендуют это делать.

Из-за такой тенденции терминалы часто бывают перегруженными. Большинство аэропортов призывают пассажиров не прибывать слишком рано, поскольку стойки регистрации могут быть еще даже не открыты.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы аэропорты путешествие советы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации