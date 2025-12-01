Відео
Чому не варто прибувати в аеропорт занадто рано

Чому не варто прибувати в аеропорт занадто рано

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 21:12
Чому не варто прибувати в аеропорт дуже рано — проблеми, які спричиняють нервові мандрівники
Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels

Протягом багатьох років пасажири критикували своїх попутників, які "тиняються" біля виходу на посадку задовго до рейсу. Проте новий тренд викликає не менше проблем — люди приїжджають в аеропорт занадто рано. Пасажири побоюються, що їм не вистачить часу на проходження паспортного контролю.

Про це пише The Sun.

Чому не варто дуже рано прибувати в аеропорт

Наразі загальноприйнята рекомендація — прибувати за дві години до вильоту на короткі відстані або за три години до вильоту на далекі відстані.

Однак через хаос, що склався в останні роки через довгі черги на паспортний контроль і несправності паспортних воріт, нервові мандрівники тепер прибувають набагато раніше, ніж вимагається.

Це призвело до появи "кемперів" — людей, які прибувають до аеропорту за кілька годин до того, як авіакомпанії рекомендують це робити.

Через таку тенденцію термінали часто бувають перевантаженими. Більшість аеропортів закликають пасажирів не прибувати занадто рано, оскільки стійки реєстрації можуть бути ще навіть не відкриті. 

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
