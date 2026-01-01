Полет с Ryanair в 2026 году — почему могут не пустить в самолет

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair является одним из самых популярных в Европе. Несмотря на приятные цены на билеты, компания имеет ряд правил и ограничений для пассажиров. Из-за их нарушения вам могут отказать в посадке или даже высадить из самолета.

О соответствующих ограничениях говорится на сайте авиаперевозчика.

Реклама

Читайте также:

Запреты Ryanair

Отмечается, что компания может отказать в посадке на любых рейсах, если имеет место одно или несколько из приведенных ниже обстоятельств:

психическое состояние, физическое состояние, поведение или внешний вид пассажира, включая влияние алкоголя или наркотиков, представляют риск для других или любого имущества;

если пассажир вел себя неприемлемо во время предыдущего рейса, и у авиакомпании есть основания полагать, что он снова может нарушить порядок;

пассажир задолжал средства за предыдущий рейс или услуги;

у компании есть обоснованные подозрения, что пассажир обманул или пытался обмануть Ryanair Group.

у пассажира просроченные документы или он отказался их предоставить представителям авиакомпании;

пассажир проигнорировал инструкции по безопасности;

путешественник курил или пытался покурить в самолете во время предыдущего рейса.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.