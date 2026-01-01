Політ з Ryanair у 2026 році — чому можуть не пустити в літак

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair є одним з найпопулярніших в Європі. Попри приємні ціни на квитки, компанія має низку правил та обмежень для пасажирів. Через їх порушення вам можуть відмовити в посадці чи навіть висадити із літака.

Про відповідні обмеження йдеться на сайті авіаперевізника.

Заборони Ryanair

Зазначається, що компанія може відмовити у посадці на будь-яких рейсах, якщо має місце одна або кілька з наведених нижче обставин:

психічний стан, фізичний стан, поведінка або зовнішній вигляд пасажира, включаючи вплив алкоголю або наркотиків, становлять ризик для інших або будь-якого майна;

якщо пасажир поводився неприйнятно під час попереднього рейсу, і в авіакомпанії є підстави вважати, що він знову може порушити порядок;

пасажир заборгував кошти за попередній рейс або послуги;

в компанії є обґрунтовані підозри, що пасажир обдурив або намагався обдурити Ryanair Group.

в пасажира протерміновані документи чи він відмовився їх надати представникам авіакомпанії;

пасажир проігнорував інструкції щодо безпеки;

мандрівник курив або намагався покурити в літаку під час попереднього рейсу.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад.