Головна Транспорт Чому можуть не пустити на борт Ryanair у 2026 році

Чому можуть не пустити на борт Ryanair у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:55
Політ з Ryanair у 2026 році — чому можуть не пустити в літак
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair є одним з найпопулярніших в Європі. Попри приємні ціни на квитки, компанія має низку правил та обмежень для пасажирів. Через їх порушення вам можуть відмовити в посадці чи навіть висадити із літака. 

Про відповідні обмеження йдеться на сайті авіаперевізника.

Читайте також:

Заборони Ryanair

Зазначається, що компанія може відмовити у посадці на будь-яких рейсах, якщо має місце одна або кілька з наведених нижче обставин:

  • психічний стан, фізичний стан, поведінка або зовнішній вигляд пасажира, включаючи вплив алкоголю або наркотиків, становлять ризик для інших або будь-якого майна;
  • якщо пасажир поводився неприйнятно під час попереднього рейсу, і в авіакомпанії є підстави вважати, що він знову може порушити порядок;
  • пасажир заборгував кошти за попередній рейс або послуги;
  • в компанії є обґрунтовані підозри, що пасажир обдурив або намагався обдурити Ryanair Group.
  • в пасажира протерміновані документи чи він відмовився їх надати представникам авіакомпанії;
  • пасажир проігнорував інструкції щодо безпеки;
  • мандрівник курив або намагався покурити в літаку під час попереднього рейсу.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад. 

авіарейси авіаквитки подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
