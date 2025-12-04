Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ рассказали, курсируют ли сейчас вагоны-рестораны в поездах

В УЗ рассказали, курсируют ли сейчас вагоны-рестораны в поездах

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:20
Вагоны-рестораны в поездах — в УЗ рассказали, где они остались
Люди на вокзале. Фото: УЗ

Ничто нельзя сравнить с видами за окном в поезде, которые меняются в зависимости от времени года. Украинцы в поездах Укрзализныци имеют возможность выспаться, попить вкусного кофе или чая и заказать одно из блюд, разработанных известным шеф-поваром Евгением Клопотенко. Ранее была возможность даже роскошно поужинать в вагоне-ресторане.

В УЗ объяснили, курсируют ли сейчас поезда с вагонами-ресторанами.

Реклама
Читайте также:

Вагоны-рестораны УЗ

Один из пассажиров поинтересовался, на каких направлениях можно сейчас посетить вагон-ресторан.

"Когда-то на дальнем отрезке пути хотел повести жену в ресторан, а проводник сказал, что в этом поезде нет вагона-ресторана. Если можно, пожалуйста, дайте список поездов, в которых есть вагоны рестораны", — написал пассажир.

В Укрзализныце сообщили, что вагоны-рестораны убрали еще во время пандемии Covid-19. В компании добавили, что поезда с такими вагонами курсировали на дальних маршрутах со странами СНГ, также на нескольких поездах внутреннего сообщения.

Перевозчик сообщил, что в Украине остались вагоны-бары в поездах "Интерсити+".

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Укрзализныця путешествие рестораны туризм война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации