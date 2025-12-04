Вагоны-рестораны в поездах — в УЗ рассказали, где они остались

Люди на вокзале. Фото: УЗ

Ничто нельзя сравнить с видами за окном в поезде, которые меняются в зависимости от времени года. Украинцы в поездах Укрзализныци имеют возможность выспаться, попить вкусного кофе или чая и заказать одно из блюд, разработанных известным шеф-поваром Евгением Клопотенко. Ранее была возможность даже роскошно поужинать в вагоне-ресторане.

В УЗ объяснили, курсируют ли сейчас поезда с вагонами-ресторанами.

Вагоны-рестораны УЗ

Один из пассажиров поинтересовался, на каких направлениях можно сейчас посетить вагон-ресторан.

"Когда-то на дальнем отрезке пути хотел повести жену в ресторан, а проводник сказал, что в этом поезде нет вагона-ресторана. Если можно, пожалуйста, дайте список поездов, в которых есть вагоны рестораны", — написал пассажир.

В Укрзализныце сообщили, что вагоны-рестораны убрали еще во время пандемии Covid-19. В компании добавили, что поезда с такими вагонами курсировали на дальних маршрутах со странами СНГ, также на нескольких поездах внутреннего сообщения.

Перевозчик сообщил, что в Украине остались вагоны-бары в поездах "Интерсити+".

