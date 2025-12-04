Вагони-ресторани в потягах — в УЗ розповіли, де вони залишились

Люди на вокзалі. Фото: УЗ

Ніщо не можна порівняти із краєвидами за вікном у потязі, які змінюються залежно від пори року. Українці в поїздах Укрзалізниці мають можливість виспатись, попити смачної кави чи чаю та замовити одну зі страв, розроблених відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Раніше була можливість навіть розкішно повечеряти у вагоні-ресторані.

В УЗ пояснили, чи курсують нині потяги із вагонами-ресторанами.

Вагони-ресторани УЗ

Один з пасажирів поцікавився, на яких напрямках можна нині відвідати вагон-ресторан.

"Колись на дальньому відрізку шляху хотів повести дружину в ресторан, а провідник сказав, що в цьому поїзді немає вагона-ресторану. Якщо можна, будь ласка, дайте список поїздів, в яких є вагони ресторани", — написав пасажир.

В Укрзалізниці повідомили, що вагони-ресторани прибрали ще під час пандемії Covid-19. В компанії додали, що потяги із такими вагонами курсували на дальніх маршрутах з країнами СНД, також на декількох поїздах внутрішнього сполучення.

Перевізник повідомив, що в Україні залишились вагони-бари в поїздах "Інтерсіті+".

