Україна
В УЗ розповіли, чи курсують нині вагони-ресторани в потягах

В УЗ розповіли, чи курсують нині вагони-ресторани в потягах

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:20
Вагони-ресторани в потягах — в УЗ розповіли, де вони залишились
Люди на вокзалі. Фото: УЗ

Ніщо не можна порівняти із краєвидами за вікном у потязі, які змінюються залежно від пори року. Українці в поїздах Укрзалізниці мають можливість виспатись, попити смачної кави чи чаю та замовити одну зі страв, розроблених відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Раніше була можливість навіть розкішно повечеряти у вагоні-ресторані.

В УЗ пояснили, чи курсують нині потяги із вагонами-ресторанами.

Читайте також:

Вагони-ресторани УЗ

Один з пасажирів поцікавився, на яких напрямках можна нині відвідати вагон-ресторан. 

"Колись на дальньому відрізку шляху хотів повести дружину в ресторан, а провідник сказав, що в цьому поїзді немає вагона-ресторану. Якщо можна, будь ласка, дайте список поїздів, в яких є вагони ресторани", — написав пасажир.

В Укрзалізниці повідомили, що вагони-ресторани прибрали ще під час пандемії Covid-19. В компанії додали, що потяги із такими вагонами курсували на дальніх маршрутах з країнами СНД, також на декількох поїздах внутрішнього сполучення.

Перевізник повідомив, що в Україні залишились вагони-бари в поїздах "Інтерсіті+".

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
