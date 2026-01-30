Видео
Главная Транспорт Одна из стран запускает авиапроездные — куда можно будет выгодно добраться

Одна из стран запускает авиапроездные — куда можно будет выгодно добраться

Дата публикации 30 января 2026 21:55
Azul анонсировала проездные — доступные направления и цены
Самолет Azul. Фото: azul.com

Чтобы посмотреть Бразилию, вам не хватит недельного путешествия. От пляжей Рио-де-Жанейро и модернистской архитектуры Бразилиа до дикой природы Амазонии — в этой стране невероятное количество интересных локаций. Теперь Бразилия станет доступнее — появятся авиапроездные Azul Brazil Air Pass, благодаря которым будет выгодно летать по стране.

Об этом сообщает Euronews.

Читайте также:

Стоит ли покупать Azul Brazil Air Pass

Из-за отсутствия междугородних поездов в Бразилии самый простой и быстрый способ путешествовать — это самолёт. Новый проездной билет сделает путешествия не только доступнее, но и проще.

Azul Brazil Air Pass позволяет пассажирам покупать билеты на несколько внутренних рейсов по единой цене. Он был запущен бразильской авиакомпанией Azul в партнерстве с Visit Brasil.

Azul Brazil Air Pass покрывает перелеты:

  • до четырех пунктов назначения в течение двух недель за 400 евро;
  • до восьми пунктов назначения в течение 30 дней за 500 евро.

Путешественники, которые приобрели проездной, могут самостоятельно выбирать желаемые направления и даты. Турагенты смогут забронировать места на этих рейсах даже до взыскания оплаты.

За отдельную доплату также можно путешествовать не только самолетами Azul.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании предлагают в меню блины с икрой и другие изысканные ресторанные блюда.

Также писали, что пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены платить за два места из-за своего веса.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
