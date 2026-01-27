Какие авиакомпании предлагают самые вкусные блюда пассажирам — перечень

Обед в самолете. Фото: Freepik

Еда в самолетах довольно часто критикуют — часто она невкусная и слишком простая. Однако многие пассажиры не догадываются, что некоторые авиакомпании готовят настоящие кулинарные шедевры — обычный полет может превратиться в обед или ужин в роскошном ресторане.

Какие авиакомпании подают самые вкусные блюда

Пассажир Ryanair по имени Майк Кросби, который в прошлом месяце заплатил 13 евро за кофе, батончик Snickers и панини с сыром и ветчиной. Последним блюдом он был очень разочарован, ведь оно совсем не выглядело так, как на фото в меню.

Другой же пассажирке наоборот нравится еда в самолетах и она радуется сырной пасте и хлебу с маслом.

Однако в самолетах иногда можно попробовать и удивительные блюда. Эксперты по путешествиям поделились своим опытом.

Редактор Thrifty Traveler Кайл Поттер "ярко" помнит, как ему подали от пяти до 13 блюд во время полета первым классом в Токио авиакомпанией Japan Airlines. Он пробовал все — от супа, говядины, морепродуктов, яичного крема с икрой до пельменей.

Эксперту также подали уни — съедобные части морского ежа.

Мэдисон Бланкафлор из издания The Points Guy через десять месяцев после полета все еще вспоминала особенно вкусный куриный суп.

Она летела из Лондона в Нью-Йорк бизнес-классом Virgin Atlantic, и ей подали зимний овощной суп.

Это, казалось бы, простое блюдо было подано с овощными чипсами и маслом с луком.

"Я бы заплатила Virgin Atlantic, если бы они дали мне рецепт супа, чтобы я могла приготовить его дома", — призналась эксперт.

Врач и путешественница Шармейн Ламсин наслаждается икрой, которую предлагает Qatar Airways в первом классе. Она рассказала, что блюдо подают с блинами, нарезанным красным луком, яйцами, сметаной и лимоном. Туристка добавила, что хорошо наедается даже небольшими порциями.

