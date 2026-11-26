Самолет взлетает в воздух. Фото: Ryanair

Путешествия на самолете по Европе в следующем году могут обойтись пассажирам гораздо дороже. Авиакомпании столкнулись с резким скачком цен на топливо, а некоторые перевозчики даже сокращают количество рейсов. В Ryanair предупреждают, что 2027 год может принести самое значительное подорожание авиабилетов за всю историю европейской авиации. Изменения почувствуют и те, кто привык летать бюджетными авиакомпаниями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Насколько могут подорожать авиабилеты

По прогнозу главы Ryanair Майкла О'Лири, в следующем году цены на авиабилеты в Европе могут вырасти на 10–20%. Он считает, что это может стать самым значительным скачком стоимости перелетов за всю историю европейской авиации. Главная причина — дорогое авиационное топливо. Из-за войны в Иране и проблем с поставками нефти расходы перевозчиков стремительно выросли.

Пока что некоторые авиакомпании могут сдерживать цены благодаря ранее заключенным контрактам. Например, Ryanair заранее договорилась о закупке 80% необходимого топлива по цене около 67 долларов за баррель.

Но с апреля 2027 года у компании будут фиксированные цены лишь на 15% будущих закупок топлива. Остальное придется покупать по рыночным ценам, которые значительно выше. Поэтому Ryanair ожидает резкого увеличения расходов. При этом перевозчик обещает не вводить отдельных топливных надбавок, однако подорожания билетов не избежать.

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Авиакомпании сокращают рейсы

Дорогое топливо уже заставляет европейских перевозчиков пересматривать расписание рейсов. Например, EasyJet сообщила, что ее годовые расходы на топливо выросли на 105 миллионов фунтов стерлингов. Чтобы сэкономить, компания решила сократить 700 тысяч пассажирских мест в зимнем расписании.

Ryanair также объявила о сокращении рейсов из Бельгии. Компания планирует отменить:

20 маршрутов;

более миллиона пассажирских мест.

Правда, в Бельгии главной причиной такого решения стало еще и повышение налога на авиаперевозки.

Где в Европе авиапассажиры уже платят высокие налоги

Налоги на авиаперелеты в разных странах Европы существенно различаются. Например:

Нидерланды — 30,25 евро за пассажира;

Германия — 13,03 евро для большинства рейсов в пределах Европы;

Бельгия — 7 евро после запланированного повышения.

Руководитель Ryanair также критикует налоговую политику Франции и Германии. По его мнению, из-за высоких сборов авиакомпаниям становится менее выгодно выполнять рейсы из отдельных европейских аэропортов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие изменения Ryanair готовит для пассажиров, летающих во Францию. С 2027 года лоукостер отменит рейсы из британских городов Эдинбурга и Борнмута в живописный Бержерак. Добраться туда и в дальнейшем можно будет из Лондона, Ливерпуля и Ист-Мидлендса.

Также известно, сколько времени теперь у пассажиров Ryanair на бесплатную регистрацию. Если не покупать место заранее, зарегистрироваться онлайн можно за 72 часа до вылета вместо 24. Это дает больше времени, чтобы узнать свое место в самолете и решить, стоит ли доплачивать за другое.