Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новыми скидками. Компания объявила об акции на рейсы с ноября 2026 года по январь 2027 года. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Грецию, Италию, Великобританию или другие страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 19 ноября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 19 ноября по 31 января 2027 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Варшава (WMI) – Рим (CIA) – от 16 евро;

Варшава (WAW) – Венеция (VCE) – от 23 евро;

Краков – Мальта – от 17 евро;

Бухарест (OTP) – Венеция (TSF) – от 20 евро;

Будапешт – Афины – от 18 евро;

Братислава – Лондон (STN) – от 19 евро;

Прага – Брюссель (CRL) – от 19 евро.

Стоимость указана за одного пассажира в одну сторону. В стоимость билетов входит плата за место и ручную кладь.

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Пассажир имеет право бесплатно взять с собой в самолет одну небольшую личную сумку (40 x 30 x 20 см). За превышение этих параметров пассажиру придется доплачивать в аэропорту.

Суммы штрафов в аэропорту за багаж нередко в несколько раз превышают акционную цену на билеты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Ryanair расширил авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры могут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат и выбрать лучшие места. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.