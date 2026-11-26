Літак злітає у повітря. Фото: Ryanair

Подорожі літаком Європою наступного року можуть обійтися пасажирам набагато дорожче. Авіакомпанії зіткнулися зі стрибком цін на пальне, а деякі перевізники навіть скорочують кількість рейсів. У Ryanair попереджають, що 2027 рік може принести найбільше подорожчання авіаквитків за всю історію європейської авіації. Зміни відчують і ті, хто звик літати бюджетними авіакомпаніями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Еuronews.

Реклама

Наскільки можуть подорожчати авіаквитки

За прогнозом керівника Ryanair Майкла О'Лірі, наступного року ціни на авіаквитки в Європі можуть зрости на 10–20%. Він вважає, що це може стати найбільшим стрибком вартості перельотів за всю історію європейської авіації. Головна причина — дороге авіаційне пальне. Через війну в Ірані та проблеми з постачанням нафти витрати перевізників стрімко зросли.

Поки що деякі авіакомпанії можуть стримувати ціни завдяки контрактам, які уклали раніше. Наприклад, Ryanair заздалегідь домовилася про закупівлю 80% необхідного пального за ціною близько 67 доларів за барель.

Але з квітня 2027 року компанія матиме зафіксовані ціни лише на 15% майбутніх закупівель пального. Решту доведеться купувати за ринковими цінами, які значно вищі. Тому Ryanair очікує різкого збільшення витрат. При цьому перевізник обіцяє не вводити окремих паливних надбавок, однак подорожчання квитків не уникнути.

Читайте також:

Авіакомпанії скорочують рейси

Дороге пальне вже змушує європейських перевізників переглядати розклад польотів. Наприклад, EasyJet повідомила, що її річні витрати на пальне зросли на 105 мільйонів фунтів стерлінгів. Щоб заощадити, компанія вирішила скоротити 700 тисяч пасажирських місць у зимовому розкладі.

Ryanair також оголосила про скорочення польотів із Бельгії. Компанія планує прибрати:

20 маршрутів;

понад мільйон пасажирських місць.

Щоправда, у Бельгії головною причиною такого рішення стало ще й підвищення податку на авіаперевезення.

Де в Європі авіапасажири вже платять високі податки

Податки на авіаперельоти в різних країнах Європи суттєво відрізняються. Наприклад:

Нідерланди — 30,25 євро за пасажира;

Німеччина — 13,03 євро для більшості рейсів у межах Європи;

Бельгія — 7 євро після запланованого підвищення.

Керівник Ryanair також критикує податкову політику Франції та Німеччини. На його думку, через високі збори авіакомпаніям стає менш вигідно виконувати рейси з окремих європейських аеропортів.

Раніше Новини.LIVE писали, які зміни Ryanair готує для пасажирів, що літають до Франції. Із 2027 року лоукостер скасує рейси з британських міст Единбурга та Борнмута до мальовничого Бержерака. Дістатися туди й надалі можна буде з Лондона, Ліверпуля та Іст-Мідлендса.

Також відомо, скільки часу тепер мають пасажири Ryanair на безплатну реєстрацію. Якщо не купувати місце заздалегідь, зареєструватися онлайн можна за 72 години до вильоту замість 24. Це дає більше часу, щоб дізнатися своє місце в літаку й вирішити, чи доплачувати за інше.