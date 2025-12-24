Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

FlixBus открыл новые рейсы в популярные города Европы

FlixBus открыл новые рейсы в популярные города Европы

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 15:22
FlixBus добавил 25 новых маршрутов в Европе — доступные рейсы
Автобус FlixBus. Фото: tripadvisor.com

Немецкий перевозчик FlixBus запустил 25 новых маршрутов по странам Европы. Один из автобусных рейсов будет курсировать из немецкого Берлина в польский город Перемышль, куда направляются многие поезда из Украины.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

Читайте также:

Новые маршруты FlixBus

FlixBus добавил из Германии три междугородних маршрута:

  • Краков — Берлин — Ольборг;
  • Варшава — Париж;
  • Мюнхен — Рига.

Среди новых маршрутов есть много из популярных городов Польши, где живут много украинцев. Также перевозчик добавил новые линии из Италии.

Новые рейсы FlixBus:

  • N150B: Краков — Берлин — Ольборг;
  • N1306B: Варшава — Париж;
  • 057B: Щецин — Берлин;
  • 157B: Щецин — Берлин;
  • N887: Загреб — Боденское озеро — Базель;
  • N943: Пула — Мюнхен;
  • N1230A: Рига — Мюнхен;
  • N1360C: Перемышль — Берлин;
  • N909: Вена — Пула;
  • X400: Милан — Тревизо;
  • N535: Флоренция — Венеция — Сплит;
  • 591: Трапани — Катания — Бари;
  • 504: Турин — Флоренция — Анкона;
  • 426: Милан — Каттолика — Пезаро;
  • 435: Милан — Линьяно Саббьядоро;
  • 1514: Милан — Сестри Леванте;
  • 428: Бергамо — Римини — Анкона;
  • 557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;
  • 1207B: Хельсинки — Рованиеми;
  • N600: Стокгольм — Осло;
  • N1910: Белград — Будапешт;
  • N969: Будапешт — Ровинь;
  • N949: Будапешт — Сплит.

Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.

путешествие транспорт Европа автобусы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
