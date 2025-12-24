FlixBus добавил 25 новых маршрутов в Европе — доступные рейсы

FlixBus открыл новые рейсы в популярные города Европы
Немецкий перевозчик FlixBus запустил 25 новых маршрутов по странам Европы. Один из автобусных рейсов будет курсировать из немецкого Берлина в польский город Перемышль, куда направляются многие поезда из Украины.
Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.
Новые маршруты FlixBus
FlixBus добавил из Германии три междугородних маршрута:
- Краков — Берлин — Ольборг;
- Варшава — Париж;
- Мюнхен — Рига.
Среди новых маршрутов есть много из популярных городов Польши, где живут много украинцев. Также перевозчик добавил новые линии из Италии.
Новые рейсы FlixBus:
- N150B: Краков — Берлин — Ольборг;
- N1306B: Варшава — Париж;
- 057B: Щецин — Берлин;
- 157B: Щецин — Берлин;
- N887: Загреб — Боденское озеро — Базель;
- N943: Пула — Мюнхен;
- N1230A: Рига — Мюнхен;
- N1360C: Перемышль — Берлин;
- N909: Вена — Пула;
- X400: Милан — Тревизо;
- N535: Флоренция — Венеция — Сплит;
- 591: Трапани — Катания — Бари;
- 504: Турин — Флоренция — Анкона;
- 426: Милан — Каттолика — Пезаро;
- 435: Милан — Линьяно Саббьядоро;
- 1514: Милан — Сестри Леванте;
- 428: Бергамо — Римини — Анкона;
- 557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;
- 1207B: Хельсинки — Рованиеми;
- N600: Стокгольм — Осло;
- N1910: Белград — Будапешт;
- N969: Будапешт — Ровинь;
- N949: Будапешт — Сплит.
Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.
Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.
Читайте Новини.LIVE!