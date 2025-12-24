FlixBus добавил 25 новых маршрутов в Европе — доступные рейсы

Автобус FlixBus. Фото: tripadvisor.com

Немецкий перевозчик FlixBus запустил 25 новых маршрутов по странам Европы. Один из автобусных рейсов будет курсировать из немецкого Берлина в польский город Перемышль, куда направляются многие поезда из Украины.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

Новые маршруты FlixBus

FlixBus добавил из Германии три междугородних маршрута:

Краков — Берлин — Ольборг;

Варшава — Париж;

Мюнхен — Рига.

Среди новых маршрутов есть много из популярных городов Польши, где живут много украинцев. Также перевозчик добавил новые линии из Италии.

Новые рейсы FlixBus:

N150B: Краков — Берлин — Ольборг;

N1306B: Варшава — Париж;

057B: Щецин — Берлин;

157B: Щецин — Берлин;

N887: Загреб — Боденское озеро — Базель;

N943: Пула — Мюнхен;

N1230A: Рига — Мюнхен;

N1360C: Перемышль — Берлин;

N909: Вена — Пула;

X400: Милан — Тревизо;

N535: Флоренция — Венеция — Сплит;

591: Трапани — Катания — Бари;

504: Турин — Флоренция — Анкона;

426: Милан — Каттолика — Пезаро;

435: Милан — Линьяно Саббьядоро;

1514: Милан — Сестри Леванте;

428: Бергамо — Римини — Анкона;

557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;

1207B: Хельсинки — Рованиеми;

N600: Стокгольм — Осло;

N1910: Белград — Будапешт;

N969: Будапешт — Ровинь;

N949: Будапешт — Сплит.

