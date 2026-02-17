PKP Intercity заметно снизил цены на билеты — с чем это связано

Поезд PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Вступление конкурентов на железнодорожный рынок заставило польскую железнодорожную компанию PKP Intercity значительно снизить цены на билеты. В частности, сейчас поездом Pendolino можно добраться до некоторых городов всего за 29 злотых.

Билеты PKP Intercity стали еще доступнее

Газета обращает внимание, что после декабрьского провала чешской компании Regiojet, которой не удалось запустить три четверти анонсированных рейсов, она в начале этого года снова развернула свою деятельность в Польше — в течение нескольких недель ежедневно курсируют четыре пары поездов из Варшавы в Краков и три пары из Варшавы в Тримист.

В марте этого года свою деятельность должен расширить второй чешский перевозчик LeoExpress.

Появление конкуренции заставило PKP Intercity снизить цены на билеты. Это касается, в частности, маршрута Варшава — Познань. За несколько дней до отправления можно приобрести билеты на экспресс (EIC или EIP) по цене 29 злотых, тогда как еще недавно за них приходилось платить почти 150 злотых.

Такие привлекательные цены касаются также билетов на поезд Pendolino из Варшавы в Краков и из столицы в Тримист. Средний ценник сейчас составляет 50 и 80 злотых. Ранее на этих маршрутах дешевых билетов на Pendolino было очень мало и цены на билеты стартовали от 169 злотых.

Представители PKP Intercity признали, что на акции влияет конкуренция. В частности, в компании рассматривают конкурентным автомобильный транспорт, поэтому на привлекательные цена на билеты можно рассчитывать и на маршрутах, проходящих вдоль автомагистралей и скоростных дорог.

