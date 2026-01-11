Пересечение границы с Польшей в январе 2026 – ближайшие п/п из Львова (карта)

Пункт пропуска на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Каждый день сотни украинцев отправляются за границу в отпуск, на работу и по другим мотивам. Правильный выбор таможенного пункта для пересечения является довольно важным, ведь от него зависит комфорт в путешествии. Чтобы максимально сократить время в пути, важно выбирать ближайшие пункты пропуска через границу.

Новини.LIVE расскажут о ближайших ко Львову таможенные пропуски.

Реклама

Читайте также:

Ближайшие п/п ко Львову

Ближайшие ко Львову пункты пропуска в Польшу — это Краковец — Корчева (примерно 75 км от Львова), Шегини — Медика (примерно 85 км) и Рава — Русская — Гребенне (примерно 80 км), а также Грушев-Будомеж (примерно 75 км от Львова).

Расстояние до п/п Краковец — Корчова из Львова. Фото: скриншот

Расстояние до п/п Шегини — Медика из Львова. Фото: скриншот

Дальше всего от Львова расположен самый новый п/п Угринов-Долгобычев (примерно в 100 км).

В какое время стоит пересекать границу с Польшей

Лучше всего планировать свою поездку за границу в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на п/п часто меньше. Именно в такой период суток и день недели будет гораздо больше шансов пройти контроль без километровых очередей.

Финансовые ограничения во время границы с Польшей

С 16 августа 2025 года Польша ввела финансовый минимум для украинцев, въезжающих на территорию страны. В частности, на 4 дня у путешественников на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, что польская компания Grupa Azoty KOLTAR заключила соглашение о сотрудничестве с Укрзализныцей. Перевозчик получил разрешение на работу на пограничных переходах Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиська.

Также мы писали, как изменились туристические сборы в 2026 году для туристов в разных странах.