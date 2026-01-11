Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пересечение границы с Польшей — какие п/п ближайшие ко Львову

Пересечение границы с Польшей — какие п/п ближайшие ко Львову

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 21:55
Пересечение границы с Польшей в январе 2026 – ближайшие п/п из Львова (карта)
Пункт пропуска на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Каждый день сотни украинцев отправляются за границу в отпуск, на работу и по другим мотивам. Правильный выбор таможенного пункта для пересечения является довольно важным, ведь от него зависит комфорт в путешествии. Чтобы максимально сократить время в пути, важно выбирать ближайшие пункты пропуска через границу.

Новини.LIVE расскажут о ближайших ко Львову таможенные пропуски.

Реклама
Читайте также:

Ближайшие п/п ко Львову

Ближайшие ко Львову пункты пропуска в Польшу — это Краковец — Корчева (примерно 75 км от Львова), Шегини — Медика (примерно 85 км) и Рава — Русская — Гребенне (примерно 80 км), а также Грушев-Будомеж (примерно 75 км от Львова).

Перетин кордону з Польщею– які п/п найближчі до Львова - фото 1
Расстояние до п/п Краковец — Корчова из Львова. Фото: скриншот
Перетин кордону з Польщею– які п/п найближчі до Львова - фото 2
Расстояние до п/п Шегини — Медика из Львова. Фото: скриншот

Дальше всего от Львова расположен самый новый п/п Угринов-Долгобычев (примерно в 100 км).

В какое время стоит пересекать границу с Польшей

Лучше всего планировать свою поездку за границу в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на п/п часто меньше. Именно в такой период суток и день недели будет гораздо больше шансов пройти контроль без километровых очередей.

Финансовые ограничения во время границы с Польшей

С 16 августа 2025 года Польша ввела финансовый минимум для украинцев, въезжающих на территорию страны. В частности, на 4 дня у путешественников на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, что польская компания Grupa Azoty KOLTAR заключила соглашение о сотрудничестве с Укрзализныцей. Перевозчик получил разрешение на работу на пограничных переходах Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиська.

Также мы писали, как изменились туристические сборы в 2026 году для туристов в разных странах.

Польша путешествие Львов туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации