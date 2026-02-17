PKP Intercity помітно знизив ціни на квитки — із чим це пов'язано

Потяг PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Вступ конкурентів на залізничний ринок змусив польську залізничну компанію PKP Intercity значно знизити ціни на квитки. Зокрема, нині потягом Pendolino можна дістатися до деяких міст всього за 29 злотих.

Квитки PKP Intercity стали ще доступніше

Газета звертає увагу, що після грудневого провалу чеської компанії Regiojet, якій не вдалося запустити три чверті анонсованих рейсів, вона на початку цього року знову розгорнула свою діяльність в Польщі — протягом декількох тижнів щодня курсують чотири пари поїздів з Варшави до Кракова і три пари з Варшави до Тріміста.

У березні цього року свою діяльність має розширити другий чеський перевізник LeoExpress.

Поява конкуренції змусила PKP Intercity знизити ціни на квитки. Це стосується, зокрема, маршруту Варшава — Познань. За кілька днів до відправлення можна придбати квитки на експрес (EIC або EIP) за ціною 29 злотих, тоді як ще недавно за них доводилося платити майже 150 злотих.

Такі привабливі ціни стосуються також квитків на поїзд Pendolino з Варшави до Кракова та зі столиці до Тріміста. Середній цінник нині складає 50 і 80 злотих. Раніше на цих маршрутах дешевих квитків на Pendolino було дуже мало і ціни на квитки стартували від 169 злотих.

Представники PKP Intercity визнали, що на акції впливає конкуренція. Зокрема, в компанії розглядають конкурентним автомобільний транспорт, тому на привабливі ціна на квитки також можна розраховувати і на маршрутах, що проходять вздовж автомагістралей та швидкісних доріг.

