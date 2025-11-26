Губляться речі в літаку — пілот розповів, що не варто робити на борту

Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Майже після кожного рейсу стюардеси знаходять загублені пасажирами речі — від навушників до документів. Колишній пілот поділився інформацією, яка збереже мандрівникам нерви та гроші. Чоловік розповів, чим не варто користуватися в літаку.

Як не загубити речі в літаку

Капітан Стів пояснив, що кишені спинки крісла в літаку — одне з найдоступніших місць, де найчастіше губляться всі речі пасажирів. Чоловік жартома називає ці кишені "чорною дірою відчаю", де часто зникають телефони, паспорти та гаманці.

Повернути їх після втрати майже неможливо — більшість пасажирів згадують про загублену річ за межами аеропорту.

"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння перед собою. Якщо ви хочете загубити їх і більше ніколи не бачити, покладіть їх у ту темну дірку, якою є кишеня на спинці сидіння перед вами", — сказав він.

Шанси знайти загублену річ зменшуються з кожною хвилиною після того, як на борт зайдуть прибиральники або нові пасажири. Чоловік порадив пасажирам завжди декілька разів перевіряти речі перед виходом з літака.

