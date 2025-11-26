Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Пілот застеріг, куди не варто класти свої речі в літаку

Пілот застеріг, куди не варто класти свої речі в літаку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 21:33
Оновлено: 14:46
Губляться речі в літаку — пілот розповів, що не варто робити на борту
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com
Ключові моменти Як не загубити речі в літаку

Майже після кожного рейсу стюардеси знаходять загублені пасажирами речі — від навушників до документів. Колишній пілот поділився інформацією, яка збереже мандрівникам нерви та гроші. Чоловік розповів, чим не варто користуватися в літаку.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Як не загубити речі в літаку

Капітан Стів пояснив, що кишені спинки крісла в літаку — одне з найдоступніших місць, де найчастіше губляться всі речі пасажирів. Чоловік жартома називає ці кишені "чорною дірою відчаю", де часто зникають телефони, паспорти та гаманці.

Повернути їх після втрати майже неможливо — більшість пасажирів згадують про загублену річ за межами аеропорту.

"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння перед собою. Якщо ви хочете загубити їх і більше ніколи не бачити, покладіть їх у ту темну дірку, якою є кишеня на спинці сидіння перед вами", — сказав він.

Шанси знайти загублену річ зменшуються з кожною хвилиною після того, як на борт зайдуть прибиральники або нові пасажири. Чоловік порадив пасажирам завжди декілька разів перевіряти речі перед виходом з літака.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси транспорт поради літаки пілоти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації