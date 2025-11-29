Правила перевозки животных УЗ в 2025 году — что необходимо знать владельцам

Домашняя кошка в переноске. Фото: freepik.com

Многие украинцы не представляют своих путешествий без своих любимцев. Укрзализныця прописала правила перевозки животных и установила определенные обязательства для их владельцев. Перед запланированным отпуском не лишним будет проверить, что нужно взять с собой в поезд, и ознакомиться с требованиями.

Правила перевозки животных в вагонах компания напомнила в Facebook.

Маленькие породы собак, коты, крысы и кролики

В УЗ объяснили, что для малых животных — кошек, собак мелких пород, крыс и кроликов (до 45 см в холке) необязательно выкупать целое купе — они должны путешествовать в переносках или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.Животным запрещается сидеть на местах для сидения и лежать на постельном белье. Переноски разрешено размещать на местах, предназначенных для ручной клади, на руках у пассажира или под местами для сидения.

Крупные породы собак

Собакам крупных пород ростом выше 45 см в холке можно путешествовать по Украине во всех типах вагонов при условии, если на животном будет намордник и поводок. Также хозяину иметь при себе ветеринарный документ животного с прививками.

"В купе, спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе. В одном купе может путешествовать не более двух животных. Для путешествия с собаками крупных пород в скоростных поездах Интерсити+ следует выкупить все места, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или рядом с ними", — говорится в сообщении.

Собак крупных пород также запрещено перевозить в поездах Интерсити, ведь это вагоны открытой планировки.

В компании также предупредили, что домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепелки, голуби и т.д.) допускаются к перевозке в региональных поездах в специальных средствах для перемещения (не более одного места ручной клади), размеры которых не превышают размеров, предусмотренных для ручной клади.

На животное нужно покупать отдельный билет - багажную квитанцию, которую можно приобрести онлайн вместе с билетом в приложении или в кассе вокзалов. Поездка оплачивается по тарифу 20 кг багажа — в среднем 15-20 гривен.

В УЗ подчеркнули, что именно владельцы животных несут ответственность за сохранение чистоты и имущества в вагоне и призвали брать с собой средства для уборки — салфетки, моющие средства, антисептики и тому подобное.

