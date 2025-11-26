Возврат билетов УЗ — какую стоимость компенсирует компания

Компенсация за возврат билета — какую сумму возмещает УЗ
Жизнь непредсказуема и у каждого украинца может произойти ситуация, когда в силу различных обстоятельств придется отменять запланированную поездку или визит к семье. Однако Укрзализныця позволяет возвращать билеты и частично компенсирует их стоимость. Размеры компенсации зависят от того, сколько времени осталось до отправления поезда.
Новини.LIVE подробнее расскажут, какие суммы возмещает УЗ пассажирам.
Размеры компенсации билетов УЗ
В соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, при покупке билета пассажир оплачивает не только его стоимость, но и дополнительно плацкарту — часть проездного документа (билета). Она удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.
При опоздании пассажир может сдать в кассу неиспользованный билет только в течение одного часа с момента отправления поезда. Если вы уложитесь в отведенное время — УЗ вернет вам только стоимость билета без плацкарты, НДС, комиссионного сбора, сбора за постель и ставки. После отправления рейса компенсацию можно получить только в кассах вокзалов.
По правилам УЗ, на полную компенсацию стоимости билета, включая плацкарту и другие сборы, пассажир имеет право только в случаях:
- если поезд был отменен по вине перевозчика;
- поезд задержался более чем на 1 час по вине перевозчика;
- непредоставления пассажиру мест, указанных в проездном документе;
- опоздания пассажира на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика и отказа пассажира при этом воспользоваться другими местами или поездом.
