Главная Транспорт Компенсация за возврат билета — какую сумму возмещает УЗ

Компенсация за возврат билета — какую сумму возмещает УЗ

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 05:25
обновлено: 19:52
Возврат билетов УЗ — какую стоимость компенсирует компания
Очередь на вокзале. Фото: Укрзализныця
Ключевые моменты Размеры компенсации билетов УЗ

Жизнь непредсказуема и у каждого украинца может произойти ситуация, когда в силу различных обстоятельств придется отменять запланированную поездку или визит к семье. Однако Укрзализныця позволяет возвращать билеты и частично компенсирует их стоимость. Размеры компенсации зависят от того, сколько времени осталось до отправления поезда.

Новини.LIVE подробнее расскажут, какие суммы возмещает УЗ пассажирам.

Читайте также:

Размеры компенсации билетов УЗ 

В соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, при покупке билета пассажир оплачивает не только его стоимость, но и дополнительно плацкарту — часть проездного документа (билета). Она удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

При опоздании пассажир может сдать в кассу неиспользованный билет только в течение одного часа с момента отправления поезда. Если вы уложитесь в отведенное время — УЗ вернет вам только стоимость билета без плацкарты, НДС, комиссионного сбора, сбора за постель и ставки. После отправления рейса компенсацию можно получить только в кассах вокзалов.

По правилам УЗ, на полную компенсацию стоимости билета, включая плацкарту и другие сборы, пассажир имеет право только в случаях:

  • если поезд был отменен по вине перевозчика;
  • поезд задержался более чем на 1 час по вине перевозчика;
  • непредоставления пассажиру мест, указанных в проездном документе;
  • опоздания пассажира на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика и отказа пассажира при этом воспользоваться другими местами или поездом.

Укрзализныця правила путешествие компенсация туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
