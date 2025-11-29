Правила перевезення тварин УЗ у 2025 році — що необхідно знати власникам

Домашня кішка в переносці. Фото: freepik.com

Багато українців не уявляє своїх подорожей без своїх улюбленців. Укрзалізниця прописала правила перевезення тварин і встановила певні зобов'язання для їх власників. Перед запланованою відпусткою не зайвим буде перевірити, що потрібно взяти із собою в потяг, та ознайомитися з вимогами.

Правила перевезення тварин у вагонах компанія нагадала у Facebook.

Маленькі породи собак, коти, щури та кролики

В УЗ пояснили, що для малих тварин — котів, собак дрібних порід, пацюків та кролів (до 45 см у холці) необов'язково викупати ціле купе — вони мають подорожувати в переносках або іншій ємності для перевезення з водонепроникним дном. Тваринам забороняється сидіти на місцях для сидіння та лежати на постільній білизні. Переноски дозволено розміщувати на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

Великі породи собак

Собакам великих порід зростом вище 45 см в холці можна подорожувати Україною в усіх типах вагонів за умови, якщо на тварині буде намордник та повідець. Також господарю мати при собі ветеринарний документ тварини зі щепленнями.

"В купе, спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе. В одному купе може подорожувати не більше двох тварин. Для подорожі з собаками великих порід у швидкісних поїздах Інтерсіті+ слід викупити всі місця, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або поруч із ними", — йдеться в повідомленні.

Собак великих порід також заборонено перевозити в поїздах Інтерсіті, адже це вагони відкритого планування.

В компанії також попередили, що свійська птиця (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо) допускаються до перевезення в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення (не більше одного місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі.

На тварину потрібно купувати окремий квиток — багажну квитанцію, яку можна придбати онлайн разом з квитком у застосунку чи у касі вокзалів. Поїздка оплачується за тарифом 20 кг багажу — в середньому 15-20 гривень.

В УЗ підкреслили, що саме власники тварин несуть відповідальність за збереження чистоти та майна у вагоні та закликали брати з собою засоби для прибирання — серветки, мийні засоби, антисептики тощо.

