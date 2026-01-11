Перетин кордону з Польщею у січні 2026 — найближчі п/п зі Львова (карта)

Пункт пропуску на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Кожного дня сотні українців вирушають за кордон у відпустку, на роботу та з інших мотивів. Правильний вибір митного пункту для перетину є доволі важливим, адже від нього залежить комфорт у мандрівці. Щоб максимально скоротити час у дорозі, важливо обирати найближчі пункти пропуску через кордон.

Новини.LIVE розкажуть про найближчі до Львова митні пропуски.

Реклама

Читайте також:

Найближчі п/п до Львова

Найближчі до Львова пункти пропуску до Польщі — це Краківець-Корчова (приблизно 75 км від Львова), Шегині-Медика (приблизно 85 км) та Рава-Руська-Гребенне (приблизно 80 км), а також Грушів-Будомєж (приблизно 75 км від Львова).

Відстань до п/п Краківець — Корчова зі Львова. Фото: скриншот

Відстань до п/п Шегині — Медика зі Львова. Фото: скриншот

Найдалі від Львова розташований найновіший п/п Угринів-Долгобичів (приблизно у 100 км).

В який час варто перетинати кордон з Польщею

Найкраще планувати свою поїздку за кодон у будні дні. Зокрема, у нічний час та рано вранці завантаженість на п/п часто менше. Саме в такий період доби та день тижня буде набагато більше шансів пройти контроль без кілометрових черг.

Фінансові обмеження під час кордону з Польщею

З 16 серпня 2025 року Польща запровадила фінансовий мінімум для українців, які в'їжджають на територію країни. Зокрема, на 4 дні у мандрівників на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що польська компанія Grupa Azoty KOLTAR уклала угоду про співпрацю з Укрзалізницею. Перевізник отримав дозвіл на роботу на прикордонних переходах Ягодин — Дорогуськ та Медика — Мостиська.

Також ми писали, як змінились туристичні збори у 2026 році для туристів у різних країнах.