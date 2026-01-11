Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Перетин кордону з Польщею — які п/п найближчі до Львова

Перетин кордону з Польщею — які п/п найближчі до Львова

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 21:55
Перетин кордону з Польщею у січні 2026 — найближчі п/п зі Львова (карта)
Пункт пропуску на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Кожного дня сотні українців вирушають за кордон у відпустку, на роботу та з інших мотивів. Правильний вибір митного пункту для перетину є доволі важливим, адже від нього залежить комфорт у мандрівці. Щоб максимально скоротити час у дорозі, важливо обирати найближчі пункти пропуску через кордон. 

Новини.LIVE розкажуть про найближчі до Львова митні пропуски. 

Реклама
Читайте також:

Найближчі п/п до Львова

Найближчі до Львова пункти пропуску до Польщі — це Краківець-Корчова (приблизно 75 км від Львова), Шегині-Медика (приблизно 85 км) та Рава-Руська-Гребенне (приблизно 80 км), а також Грушів-Будомєж (приблизно 75 км від Львова).

Перетин кордону з Польщею– які п/п найближчі до Львова - фото 1
Відстань до п/п Краківець — Корчова зі Львова. Фото: скриншот
Перетин кордону з Польщею– які п/п найближчі до Львова - фото 2
Відстань до п/п Шегині — Медика зі Львова. Фото: скриншот

Найдалі від Львова розташований найновіший п/п Угринів-Долгобичів (приблизно у 100 км).

В який час варто перетинати кордон з Польщею

Найкраще планувати свою поїздку за кодон у будні дні. Зокрема, у нічний час та рано вранці завантаженість на п/п часто менше. Саме в такий період доби та день тижня буде набагато більше шансів пройти контроль без кілометрових черг.

Фінансові обмеження під час кордону з Польщею

З 16 серпня 2025 року Польща запровадила фінансовий мінімум для українців, які в'їжджають на територію країни. Зокрема, на 4 дні у мандрівників на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що польська компанія Grupa Azoty KOLTAR уклала угоду про співпрацю з Укрзалізницею. Перевізник отримав дозвіл на роботу на прикордонних переходах Ягодин — Дорогуськ та Медика — Мостиська.

Також ми писали, як змінились туристичні збори у 2026 році для туристів у різних країнах.

Польща подорож Львів туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації