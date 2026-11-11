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Главная Транспорт В самолетах easyJet появится Starlink: когда пассажиры смогут им пользоваться

В самолетах easyJet появится Starlink: когда пассажиры смогут им пользоваться

Ua ru
11 ноября 2026 18:12
easyJet оснастит самолеты системой Starlink: когда станет доступна эта услуга и сколько она будет стоить
Самолет easyJet. Фото: KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Пассажирам станет ещё комфортнее путешествовать авиакомпаниями. Вторая по величине бюджетная авиакомпания Европы easyJet впервые внедрит Wi-Fi в самолетах. Оборудование позволит пассажирам не только обмениваться сообщениями в мессенджерах, но и смотреть видео в потоковом режиме.

Об этом сообщает avianews.com, передает Новини.LIVE.

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Wi-Fi в самолетах easyJet

Отмечается, что Wi-Fi будет установлен на самолетах Airbus A320, A320neo и A321neo, которые составляют около двух третей всего флота easyJet. То есть пассажиры смогут пользоваться новой услугой на большинстве рейсов лоукостера.

По планам авиакомпании, установка антенн на самолетах начнется в первой половине 2027 года, а завершится в начале 2028 года.

Пассажирам будет доступен Wi-Fi на борту как во время полёта, так и на земле. Пока неизвестно, введёт ли easyJet отдельную плату за пользование интернетом в самолёте или услуга будет входить в стоимость билета.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

Также Новини.LIVE писали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.

авиарейсы самолет путешествие интернет Starlink
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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