В Киеве будут выбирать название будущей станции метро "Мостицкая" — что известно

В Киеве станцию метро "Мостицкая", которая расположена на зеленой ветке, переименуют еще до завершения ее строительства. Это связано с тем, что она строится в нескольких километрах от Мостицкого массива и никак с ним территориально не связана.

Об этом сообщил член городской комиссии по вопросам наименований Тимоша Мартыненко-Кушлянского в Facebook.

Споры относительно будущей станции метров Киеве

По словам эксперта, новую станцию метро должны достроить уже в следующем году. Он добавил, что ее текущее название — "Мостицкая", является проектным и временным и не соответствует месторасположению.

"Станция строится в нескольких километрах от Мостицкого жилого массива и территориально с ним никак не связана. Зато место расположения будущей станции — пересечение улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова — имеет другие исторические названия, которые употреблять для ее наименования гораздо корректнее", — написал он.

По словам Тимоша Мартыненко-Кушлянского, на переименование станции до введения ее в эксплуатацию не нужно выделять средства, ведь название "Мостицкая" существует только на бумаге — уже после ее открытия — название разместят на путевой стене и оно станет частью транспортной навигации.

Специалист сообщил, что новое название станции киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой", будет 3 доступных варианта:

"Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связана с древней "землей Рогостинской";

"Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр;

"Замковище" — историческая местность, которая является частью древнего урочища Сырежчина и расположена вблизи будущей станции метро.

Как пояснил эксперт, вариант с наибольшим количеством голосов киевлян будет утвержден Комиссией по вопросам наименований и рекомендован городскому голове для вынесения на рассмотрение Киевсовета.

