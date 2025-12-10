В Киеве будут выбирать название будущей станции метро "Мостицкая" — что известно

Переименуют до открытия — киевляне выберут название станции метро
В Киеве станцию метро "Мостицкая", которая расположена на зеленой ветке, переименуют еще до завершения ее строительства. Это связано с тем, что она строится в нескольких километрах от Мостицкого массива и никак с ним территориально не связана.
Об этом сообщил член городской комиссии по вопросам наименований Тимоша Мартыненко-Кушлянского в Facebook.
Споры относительно будущей станции метров Киеве
По словам эксперта, новую станцию метро должны достроить уже в следующем году. Он добавил, что ее текущее название — "Мостицкая", является проектным и временным и не соответствует месторасположению.
"Станция строится в нескольких километрах от Мостицкого жилого массива и территориально с ним никак не связана. Зато место расположения будущей станции — пересечение улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова — имеет другие исторические названия, которые употреблять для ее наименования гораздо корректнее", — написал он.
По словам Тимоша Мартыненко-Кушлянского, на переименование станции до введения ее в эксплуатацию не нужно выделять средства, ведь название "Мостицкая" существует только на бумаге — уже после ее открытия — название разместят на путевой стене и оно станет частью транспортной навигации.
Специалист сообщил, что новое название станции киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой", будет 3 доступных варианта:
- "Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связана с древней "землей Рогостинской";
- "Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр;
- "Замковище" — историческая местность, которая является частью древнего урочища Сырежчина и расположена вблизи будущей станции метро.
Как пояснил эксперт, вариант с наибольшим количеством голосов киевлян будет утвержден Комиссией по вопросам наименований и рекомендован городскому голове для вынесения на рассмотрение Киевсовета.
Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.
Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.
Читайте Новини.LIVE!