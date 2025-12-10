Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Переименуют до открытия — киевляне выберут название станции метро

Переименуют до открытия — киевляне выберут название станции метро

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 07:55
В Киеве будут выбирать название будущей станции метро "Мостицкая" — что известно
Будущая станция метро "Мостицкая" в Киеве. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

В Киеве станцию метро "Мостицкая", которая расположена на зеленой ветке, переименуют еще до завершения ее строительства. Это связано с тем, что она строится в нескольких километрах от Мостицкого массива и никак с ним территориально не связана.

Об этом сообщил член городской комиссии по вопросам наименований Тимоша Мартыненко-Кушлянского в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Споры относительно будущей станции метров Киеве

По словам эксперта, новую станцию метро должны достроить уже в следующем году. Он добавил, что ее текущее название — "Мостицкая", является проектным и временным и не соответствует месторасположению.

"Станция строится в нескольких километрах от Мостицкого жилого массива и территориально с ним никак не связана. Зато место расположения будущей станции — пересечение улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова — имеет другие исторические названия, которые употреблять для ее наименования гораздо корректнее", — написал он.

По словам Тимоша Мартыненко-Кушлянского, на переименование станции до введения ее в эксплуатацию не нужно выделять средства, ведь название "Мостицкая" существует только на бумаге — уже после ее открытия — название разместят на путевой стене и оно станет частью транспортной навигации.

None - фото 1
Будущая станция метро в Киеве. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

Специалист сообщил, что новое название станции киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой", будет 3 доступных варианта:

  • "Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецком гаю, и связана с древней "землей Рогостинской";
  • "Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр;
  • "Замковище" — историческая местность, которая является частью древнего урочища Сырежчина и расположена вблизи будущей станции метро.

Как пояснил эксперт, вариант с наибольшим количеством голосов киевлян будет утвержден Комиссией по вопросам наименований и рекомендован городскому голове для вынесения на рассмотрение Киевсовета.

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Киев метро транспорт строительство голосование
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации