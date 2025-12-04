Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт 3 лучшие станции метро Киева, которые поразят каждого (фото)

3 лучшие станции метро Киева, которые поразят каждого (фото)

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:15
Самые красивые станции метро Киева — как выглядят (фото)
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен является самым доступным и быстрым транспортом, с помощью которого можно добраться почти до любой точки Киева. Ежедневно, без выходных, поезда метро доставляют киевлян и гостей столицы домой, на работу или к популярным туристическим локациям.

Редакция Новини.LIVE расскажет о самых красивых станциях столичного метро.

Реклама
Читайте также:

"Золотые ворота"

Она расположена на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро. Эта станция, построенная в 1989 году, неоднократно входила в рейтинг самых красивых станций мира таких авторитетных изданий как The Daily Telegraph и The Guardian. Она украшена красивыми мозаиками и огромными бронзовыми люстрами. На ее мозаиках изображены правители Киева, церковные деятели и величественные церкви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Крещатик"

Она находится на Святошинско-Броварской (красной) линии, ее построили одной из первых в 1952 году. Станция украшена в украинских мотивах. Ее визитной карточкой является майолика с цветочным орнаментом, которую создала художница Оксана Грудзинская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Осокорки"

Она расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) ветке метро. Ее украшают 8 современных муралов, созданных художниками. Все рисунки посвящены украинскому единству. Есть картина с украинским актером Богданом Ступкой, а также с Владимиром Доносом — учителем с Полтавщины, который выжил после тяжелого обстрела под Иловайском в Донецкой области и попал в плен. Сейчас мужчина вернулся и продолжает учить детей.

Станції метро Києв - фото 1
Мурал с Богданом Ступкой. Фото: Гео Лерос via Facebook

Ранее мы рассказывали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Также мы показывали детские вагоны УЗ. Они получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

Киев метро путешествие транспорт Дизайн
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации