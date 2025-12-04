Самые красивые станции метро Киева — как выглядят (фото)

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Столичный метрополитен является самым доступным и быстрым транспортом, с помощью которого можно добраться почти до любой точки Киева. Ежедневно, без выходных, поезда метро доставляют киевлян и гостей столицы домой, на работу или к популярным туристическим локациям.

Редакция Новини.LIVE расскажет о самых красивых станциях столичного метро.

"Золотые ворота"

Она расположена на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро. Эта станция, построенная в 1989 году, неоднократно входила в рейтинг самых красивых станций мира таких авторитетных изданий как The Daily Telegraph и The Guardian. Она украшена красивыми мозаиками и огромными бронзовыми люстрами. На ее мозаиках изображены правители Киева, церковные деятели и величественные церкви.

"Крещатик"

Она находится на Святошинско-Броварской (красной) линии, ее построили одной из первых в 1952 году. Станция украшена в украинских мотивах. Ее визитной карточкой является майолика с цветочным орнаментом, которую создала художница Оксана Грудзинская.

"Осокорки"

Она расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) ветке метро. Ее украшают 8 современных муралов, созданных художниками. Все рисунки посвящены украинскому единству. Есть картина с украинским актером Богданом Ступкой, а также с Владимиром Доносом — учителем с Полтавщины, который выжил после тяжелого обстрела под Иловайском в Донецкой области и попал в плен. Сейчас мужчина вернулся и продолжает учить детей.

Мурал с Богданом Ступкой. Фото: Гео Лерос via Facebook

