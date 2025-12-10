В Києві обиратимуть назву майбутньої станції метро "Мостицька" — що відомо

Майбутня станція метро "Мостицька" в Києві. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

У Києві станцію метро "Мостицька", яка розташована на зеленій гілці, перейменують ще до завершення її будівництва. Це пов'язано із тим, що вона будується за кілька кілометрів від Мостицького масиву та ніяк із ним територіально не пов'язана.

Про це повідомив член міської комісії з питань найменувань Тимоша Мартиненко-Кушлянського у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Суперечки щодо майбутньої станції метров Києві

За словами експерта, нову станцію метро мають добудувати вже у наступному році. Він додав, що її поточна назва — "Мостицька", є проєктною та тимчасовою і не відповідає місцерозташуванню.

"Cтанція споруджується у кількох кілометрах від Мостицького житлового масиву і територіально з ним ніяк не пов'язана. Натомість, місце розташування майбутньої станції – перетин вулиць Білицької, Межової та Віктора Некрасова – має інші історичні назви, які вживати для її найменування набагато коректніше", — написав він.

За словами Тимоша Мартиненко-Кушлянського, на перейменування станції до введення її в експлуатацію не потрібно виділяти кошти, адже назва "Мостицька" існує лише на папері — вже після її вдікриття — назву розмістять на колійній стіні і вона стане частиною транспортної навігації.

Майбутня станція метро в Києві. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

Фахівець повідомив, що нову назву станції кияни зможуть обрати у застосунку "Київ Цифровий", буде 3 доступні варіанти:

"Рогостинська" — похідна назва від річки Рогостинка, що протікає поруч у Сирецькому гаю, і пов’язана зі стародавньою "землею Рогостинською";

"Рогозів яр" — станція буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр;

"Замковище" — історична місцевість, що є частиною давнього урочища Сирежчина та розташована поблизу майбутньої станції метро.

Як пояснив експерт, варіант із найбільшою кількістю голосів киян буде затверджений Комісією з питань найменувань і рекомендований міському голові для винесення на розгляд Київради.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.