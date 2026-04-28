Главная Транспорт Пассажиры популярной авиакомпании смогут принять ванну в самолете

Дата публикации 28 апреля 2026 14:41
Emirates обустроит самолеты ваннами: когда могут появиться
Пассажиры занимают места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Одна из крупнейших авиакомпаний объявила о планах обновить салон самолетов. Путешественники смогут расслабиться во время полета. Emirates планирует обустроить на борту ванну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Emirates обустроит самолеты ваннами

По словам генерального директора авиакомпании Emirates Тима Кларка, самолеты компании будут оборудованы отдельными ваннами для каждого пассажира первого класса.

Пока что мало известно о том, как именно будут выглядеть такие ванные комнаты. На сегодня ни одна коммерческая авиакомпания не обустроила самолеты отдельным душевыми.

Однако пассажиры Emirates могут принять душ на самолетах Airbus A380. В салоне обустроили две душевые кабины с искусственным интеллектом.

Читайте также:

У каждого пассажира есть 30 минут на пользование душевой кабиной, из которых только пять минут подается горячая вода. Каждый путешественник может открывать воду сколько угодно раз, чтобы максимально эффективно использовать время ее подачи.

Кроме душевой кабине в санузле есть туалет, умывальник, скамейка, зеркало, пол с подогревом, также пассажирам доступны роскошные ароматы и гели Bulgari. Каждому путешественнику предоставляется полотенце, наборы для бритья и ухода за зубами, а также ватные палочки.

Душ в самолете Airbus A380. Фото: Emirates

После горячего душа пассажиров встречают тарелкой с фруктами и зеленым чаем, чтобы они почувствовали себя как в спа-салоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что авиакомпания Collins Aerospace нашла способ, как сделать последний ряд более привлекательным для путешественников. Авиаперевозчик обустроит самолеты "SkyNook" — полузакрытым уголком с перегородкой. Там появится дополнительное место, которое можно будет использовать как столик, поставить туда люльку или переноску для домашних животных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел эконом-класса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
