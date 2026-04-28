Emirates облаштує літаки ваннами: коли можуть з'явитися

Пасажири займають місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Одна з найбільших авіакомпаній оголосила про плани оновити салон літаків. Мандрівники зможуть розслабитись під час польоту. Emirates планує облаштувати на борту ванну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Emirates облаштує літаки ваннами

За словами генерального директора авіакомпанії Emirates Тіма Кларка, літаки компанії будуть обладнані окремими ваннами для кожного пасажира першого класу.

Поки що мало відомо про те, як саме виглядатимуть такі ванні кімнати. На сьогодні жодна комерційна авіакомпанія не облаштувала літаки окремим душовими.

Проте пасажири Emirates можуть прийняти душ на літаках Airbus A380. В салоні облаштували дві душові кабіни зі штучним інтелектом.

У кожного пасажира є 30 хвилин на користування душовою кабіною, з яких лише п’ять хвилин подається гаряча вода. Кожен мандрівник може відкривати воду скільки завгодно разів, щоб максимально ефективно використати час її подачі.

Окрім душової кабіні у санвузлі є туалет, умивальник, лавка, дзеркало, підлога з підігрівом, також пасажирам доступні розкішні аромати та гелі Bulgari. Кожному мандрівнику надається рушник, набори для гоління та догляду за зубами, а також ватні палички.

Душ в літаку Airbus A380. Фото: Emirates

Після гарячого душу пасажирів зустрічають тарілкою з фруктами та зеленим чаєм, щоб вони відчули себе як у спа-салоні.

