Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Пасажири популярної авіакомпанії зможуть прийняти ванну в літаку

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 14:41
Emirates облаштує літаки ваннами: коли можуть з'явитися
Пасажири займають місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Одна з найбільших авіакомпаній оголосила про плани оновити салон літаків. Мандрівники зможуть розслабитись під час польоту. Emirates планує облаштувати на борту ванну. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Emirates облаштує літаки ваннами

За словами генерального директора авіакомпанії Emirates Тіма Кларка, літаки компанії будуть обладнані окремими ваннами для кожного пасажира першого класу.

Поки що мало відомо про те, як саме виглядатимуть такі ванні кімнати. На сьогодні жодна комерційна авіакомпанія не облаштувала літаки окремим душовими.

Проте пасажири Emirates можуть прийняти душ на літаках Airbus A380. В салоні облаштували дві душові кабіни зі штучним інтелектом.

Читайте також:

У кожного пасажира є 30 хвилин на користування душовою кабіною, з яких лише п’ять хвилин подається гаряча вода. Кожен мандрівник може відкривати воду скільки завгодно разів, щоб максимально ефективно використати час її подачі.

Окрім душової кабіні у санвузлі є туалет, умивальник, лавка, дзеркало, підлога з підігрівом, також пасажирам доступні розкішні аромати та гелі Bulgari. Кожному мандрівнику надається рушник, набори для гоління та догляду за зубами, а також ватні палички.

- фото 1
Душ в літаку Airbus A380. Фото: Emirates

Після гарячого душу пасажирів зустрічають тарілкою з фруктами та зеленим чаєм, щоб вони відчули себе як у спа-салоні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що авіакомпанія Collins Aerospace знайшла спосіб, як зробити останній ряд більш привабливим для мандрівників. Авіаперевізник облаштує літаки "SkyNook" — напівзакритим куточком з перегородкою. Там з'явиться додаткове місце, яке можна буде використовувати як столик, чи поставити туди люльку або переноску для домашніх тварин. 

Також Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економ-класу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації