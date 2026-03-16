Авиакомпания Emirates ограниченно возобновляет рейсы из Дубая

Авиакомпания Emirates ограниченно возобновляет рейсы из Дубая

Дата публикации 16 марта 2026 15:01
Авиакомпания Emirates ограниченно возобновляет рейсы из Дубая
Самолет компании Emirates. Фото: Emirates

Крупнейшая авиакомпания в Персидском заливе Emirates ограниченно возобновляет полеты несмотря на то, что ее хаб в аэропорту Дубая вновь стал целью иранских дронов. Emirates планирует выполнять некоторые рейсы после 10:00 16 марта по местному времени. При этом другие рейсы из сегодняшнего расписания отменены.

Пассажиры, которых это касается, получат уведомление об отмене и будут проинформированы о вариантах повторного размещения, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Time out Dubai.

Предупреждение для пассажиров

Авиакомпания обнародовала обращение к своим клиентам.

"В течение 72 часов от начальной даты вылета вы можете:

  • перебронировать на другой рейс;
  • подать запрос на возврат средств.

Для этого нужно воспользоваться разделом "Управление бронированием" в приложении Emirates. Если вы забронировали рейс через туристического агента, пожалуйста, свяжитесь с ним. Если вы забронировали рейс непосредственно у нас, свяжитесь с нами", — заявили в Emirates.

Что делать клиентам авиакомпании

Emirates призвала всех клиентов проверить статус рейса на сайте emirates.com, прежде чем отправляться в аэропорт.

Клиенты, которых коснулась отмена рейсов, должны обратиться в компанию для перебронирования.

Также пассажиров попросили убедиться, что их контактные данные правильные, посетив раздел "Управление бронированием", чтобы получать обновления.

Ранее мы рассказывали, что Emirates отказала россиянам в посадке на самолет — они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего паспорта.

Россиян не захотели сажать в самолет даже при условии, если в салоне будут свободные места. Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.

Также писали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Также мы писали, что международный аэропорт Дубая является одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Часто задаваемые вопросы

Что нужно для въезда в ОАЭ?

Въезд и пересечение границы ОАЭ гражданами Украины осуществляется по всем видам паспорта гражданина Украины для выезда за границу (биометрический и небиометрический загранпаспорт).

Пассажирам может быть отказано во въезде в ОАЭ представителями миграционной службы в аэропортах в случае, если срок действия паспорта составляет менее 6 месяцев.

Сколько можно находиться в ОАЭ украинцам?

Между Украиной и ОАЭ действует Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований, подписанный в 2017 году.

Украинцы могут находиться в ОАЭ, включая Дубай, без визы до 30 дней, с возможностью продления еще на 30 дней через иммиграционную службу. Количество поездок в течение года не ограничено.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
