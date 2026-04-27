Collins Aerospace переоборудует последний ряд в самолетах: что изменится для пассажиров

Дизайнеры салонов самолетов разработали новую систему размещения пассажиров. Благодаря ей вам захочется забронировать место именно в последнем ряду. Она уже может вскоре стать доступной в салонах немецкой авиакомпании Collins Aerospace.

Компания Collins Aerospace представила свои проектные планы на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Авиаперевозчик нашел способ, как сделать последний ряд более привлекательным для путешественников.

Обычно пассажиры избегают этих мест — помимо того, что они расположены рядом с туалетом, пассажирам приходится выходить из самолета последними.

Кроме того, в задней части двухпроходных самолетов и разы меньше места — там сужается фюзеляж. Из-за этого на последнем ряду устанавливают два кресла вместо трех.

Вместо этого компания стремится изменить ситуацию с помощью своей конструкции "SkyNook" — полузакрытого уголка с перегородкой для обеспечения приватности.

На последнем ряду также планируют установить дополнительное место, которое можно будет использовать как столик, поставить туда люльку или переноску для домашних животных. Перегородка не только создаст ощущение уединения, но и будет поглощать звуки, которые будут доноситься из прохода и туалетов.

Новые системы SkyNook могут установить в самолетах уже до конца года.

