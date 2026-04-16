КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Главная Транспорт Известная компания оборудует самолеты капсулами для сна

Известная компания оборудует самолеты капсулами для сна

Дата публикации 16 апреля 2026 12:36
Air New Zealand оборудует самолеты капсулами для сна: как будут выглядеть (фото)
Пассажиры отдыхают в капсулах для сна в самолете. Фото: Skynest

Популярная авиакомпания Air New Zealand уже давно является пионером в сфере дальних перелетов. Еще в 2011 году она впервые ввела "Skycouch" — ряд кресел эконом-класса, которые превращаются в кровать. Теперь авиакомпания оборудует самолеты капсулами с двухъярусными кроватями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Капсулы для сна в самолетах Air New Zealand

Капсулы Skynest установлены на борту самолетов Boeing 787-9 V5. В них будет оборудовано шесть спальных мест, каждое из которых превращается в горизонтальную кровать длиной около 2 метров и шириной 64 см.

Путешественникам будут выдавать свежее постельное белье, одеяла и подушки. У каждого пассажира также будет отдельная косметичка с маской для глаз, берушами, носками, зубной щеткой и пастой, а также кремом для рук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спальные места будут оснащены шторами для обеспечения приватности, а также небольшим отсеком для хранения сумок, USB-разъемом для зарядки и кнопками вызова бортпроводника.

Бронирование Skynest начнется 18 мая, стоимость четырехчасового сеанса — от 495 новозеландских долларов (248 евро).

После окончания четырехчасовой сессии свет постепенно включится, а экипаж разбудит пассажиров, чтобы те вернулись на свои места. Выспаться на таких местах смогут только пассажиры старше 15 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сначала капсулы Skynest будут доступны только на рейсах между Нью-Йорком и Оклендом, но со временем их введут и на других рейсах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что United Airlines оборудует места в самолете подставкой для ног, которую можно поднять и сложить кровать. Услуга "Relax Row" будет доступна в экономклассе на десятках рейсов. Каждому пассажиру будут предоставлять матрас, одеяло и две подушки.

Также Новини.LIVE писали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились. Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
