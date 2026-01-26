Укрзализныця договорилась с Uklon и Bolt о дополнительных скидках для пассажиров — в какое время будут действовать

Пассажиры ночных поездов получат скидки на такси — что известно
Части украинцев станет в разы проще добраться домой после прибытия поезда Укрзализныци, который прибыл после начала комендантского часа. Uklon и Bolt предоставили пассажирам скидки на поездки из/на вокзалы, чтобы у них была возможность добраться домой после прибытия поездов с задержками.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Скидки Uklon и Bolt для пассажиров УЗ
В УЗ сообщили, что Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
- установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;
- в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" выбрать промокод Uklon за 1 обнимашку;
- активировать его в приложении Uklon.
Стоит учесть, что специальный промокод действует только в ночное время — с 23:15 до 05:00. Им за сутки может воспользоваться только один пассажир.
Служба такси Bolt с момента возобновления работы в Киеве в ночное время отслеживает опоздания поездов и добавляет автомобили в район вокзала, при этом контролируя цены.
Кроме этого, для пассажиров УЗ действует специальное предложение Bolt & Visa, которое предоставляет 50% скидки на поездки с/на вокзалы.
Также Bolt предоставил работникам железной дороги дополнительные промокоды на поездки по служебным маршрутам.
Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей еды.
Также писали, почему в зимнее время в некоторых поездах Укрзализныци слишком жарко.
Читайте Новини.LIVE!