Україна
Транспорт Пассажиры ночных поездов получат скидки на такси — что известно

Пассажиры ночных поездов получат скидки на такси — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:10
Укрзализныця договорилась с Uklon и Bolt о дополнительных скидках для пассажиров — в какое время будут действовать
Поезд УЗ. Фото: facebook.com

Части украинцев станет в разы проще добраться домой после прибытия поезда Укрзализныци, который прибыл после начала комендантского часа. Uklon и Bolt предоставили пассажирам скидки на поездки из/на вокзалы, чтобы у них была возможность добраться домой после прибытия поездов с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Читайте также:

Скидки Uklon и Bolt для пассажиров УЗ

В УЗ сообщили, что Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

  • установить мобильные приложения Укрзализныци и Uklon;
  • в приложении УЗ в разделе "Железнодорожные предложения" выбрать промокод Uklon за 1 обнимашку;
  • активировать его в приложении Uklon.

Стоит учесть, что специальный промокод действует только в ночное время — с 23:15 до 05:00. Им за сутки может воспользоваться только один пассажир.

Служба такси Bolt с момента возобновления работы в Киеве в ночное время отслеживает опоздания поездов и добавляет автомобили в район вокзала, при этом контролируя цены.

Кроме этого, для пассажиров УЗ действует специальное предложение Bolt & Visa, которое предоставляет 50% скидки на поездки с/на вокзалы.

Также Bolt предоставил работникам железной дороги дополнительные промокоды на поездки по служебным маршрутам.

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей еды.

Также писали, почему в зимнее время в некоторых поездах Укрзализныци слишком жарко.

Укрзализныця такси комендантский час поезда Bolt
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
