Опоздание поезда УЗ — как можно добраться домой в комендантский час

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Из-за отключения электроэнергии и постоянной атаки России на железную дорогу, Укрзализныця вынуждена менять маршруты ради безопасности пассажиров. Однако в Украине продолжает действовать комендантский час, который запрещает гражданам передвигаться по улицам города и сел в ночное время.

Пользовательница ola_kromchenko в TikTok рассказала, как она добиралась домой после того, как ее поезд прибыл в столицу уже во время комендантского часа.

Как добраться с вокзала домой после начала комендантского часа

Путешественница рассказала, что ехала поездом "Интерсити" из Львова в Киев. Однако поезд опоздал и вместо 22:09, поезд прибыл в столицу в 00.10.

Укрзализныця успокоила пассажиров и сообщила, что будет организована развозка. Людей разделили на 2 группы — тех, кому надо на правый берег и тех, кто живет на левом берегу.

Для каждого берега организовали по 2 маршрута. Автобусы прибыли к вокзалу через полчаса. Однако на ориентировочно 300 пассажиров было выделено только 2 автобуса. Кроме того, остановки не были связаны никакой логикой и пассажиры давили на водителя, чтобы он отвез их поближе к дому.

Водителю не предоставили сопровождения, а просто листок с перечнем остановок. Его попросили отвезти людей только в Академгородок, однако на этой остановке вышло немного людей. К счастью, один из пассажиров составил удобный маршрут, по которому развозили людей до 5 утра.

