Укрзалізниця домовилася з Uklon та Bolt про додаткові знижки для пасажирів — у який час діятимуть

Потяг УЗ. Фото: facebook.com

Частині українців стане в рази простіше дістатися додому після прибуття потягу Укрзалізниці, який прибув після початку комендантської години. Uklon та Bolt надали пасажирам знижки на поїздки з/до вокзалів, щоб в них була можливість дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Реклама

Читайте також:

Знижки Uklon та Bolt для пасажирів УЗ

В УЗ повідомили, що Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;

у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" обрати промокод Uklon за 1 обіймашку;

активувати його в застосунку Uklon.

Варто врахувати, що спеціальний промокод діє лише у нічний час — з 23:15 до 05:00. Ним за добу може скористатися лише один пасажир.

Служба таксі Bolt із моменту відновлення роботи в Києві у нічний час відстежує запізнення потягів та додає автомобілі в район вокзалу, при цьому контролюючи ціни.

Окрім цього, для пасажирів УЗ діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa, яка надає 50% знижки на поїздки з/до вокзалів.

Також Bolt надав працівникам залізниці додаткові промокоди на поїздки службовими маршрутами.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, чому в зимову пору в деяких потягах Укрзалізниці занадто жарко.