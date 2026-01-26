Укрзалізниця домовилася з Uklon та Bolt про додаткові знижки для пасажирів — у який час діятимуть

Пасажири нічних потягів отримають знижки на таксі — що відомо
Частині українців стане в рази простіше дістатися додому після прибуття потягу Укрзалізниці, який прибув після початку комендантської години. Uklon та Bolt надали пасажирам знижки на поїздки з/до вокзалів, щоб в них була можливість дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Знижки Uklon та Bolt для пасажирів УЗ
В УЗ повідомили, що Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому.
Щоб скористатися пропозицією, необхідно:
- встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;
- у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" обрати промокод Uklon за 1 обіймашку;
- активувати його в застосунку Uklon.
Варто врахувати, що спеціальний промокод діє лише у нічний час — з 23:15 до 05:00. Ним за добу може скористатися лише один пасажир.
Служба таксі Bolt із моменту відновлення роботи в Києві у нічний час відстежує запізнення потягів та додає автомобілі в район вокзалу, при цьому контролюючи ціни.
Окрім цього, для пасажирів УЗ діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa, яка надає 50% знижки на поїздки з/до вокзалів.
Також Bolt надав працівникам залізниці додаткові промокоди на поїздки службовими маршрутами.
