В ЕС приняли новые правила для авиакомпаний: что изменится для пассажиров Ryanair и Wizz Air

Пассажиры Ryanair. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На этой неделе была достигнута важная договоренность относительно авиарейсов в Европу. Европарламент подтвердил, что будут внесены изменения, касающиеся компенсаций пассажирам, размещения детей в самолетах и цен на авиабилеты. Новые правила существенно повлияют на пассажиров, путешествующих популярными бюджетными авиакомпаниями Ryanair, easyJet, Wizz Air и другими.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Расширение прав пассажиров

Новые правила теперь предусматривают право без дополнительной оплаты взять на борт один личный предмет, например, небольшую сумку или рюкзак. Кроме того, авиакомпании, посредники и поисковые порталы обязаны при бронировании рейса отображать пассажиру стоимость авиабилета с учетом багажа, если он превышает размеры ручной клади.

Также пассажиры больше не будут платить за исправление орфографических ошибок в своих именах или за получение распечатанного посадочного талона после регистрации.

Более быстрое и простое возмещение компенсации

Авиакомпании будут обязаны в электронном виде предоставлять пассажирам, столкнувшимся с перебоями в путешествии (задержкой или отменой рейса), четкие инструкции по подаче заявления на компенсацию в течение четырех дней после сорванной поездки.

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У пассажиров будет девять месяцев для подачи заявления о компенсации, тогда как у авиакомпаний будет 30 дней, чтобы выплатить компенсацию или объяснить, по каким причинам компенсация не будет выплачена.

Отмена платы за бронирование мест для семей с детьми

Новые правила также обязывают авиаперевозчиков гарантировать, что любое лицо, сопровождающее ребенка в возрасте до 14 лет, получит соседнее место без дополнительных затрат. Таким образом, семьям не придется платить за бронирование мест рядом с детьми. От доплат также освобождаются пассажиры с инвалидностью и ограниченной мобильностью, а также беременные женщины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, что из-за атаки дронов россияне застряли в аэропортах Москвы. В частности, было задержано и отменено более 527 рейсов. Залы ожидания переполнены, пассажиры в панике.