Путешествие в Европу: почему вилтку пассажиры рискуют пропустить свой рейс

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Европе Рафаэль Шварцман предупредил, что новая система контроля границ ЕС несет "серьезный риск" длительных задержек и пропущенных рейсов. Новая процедура может этим летом вызвать шестичасовые очереди в аэропортах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Длинные очереди и задержки в аэропорту Европы

Задержки и пропущенные стыковки уже наблюдались в апреле в европейских странах, в частности в Португалии, Испании и Италии. Именно тогда была только запущена система въезда-выезда (EES).

Для ее прохождения, пассажиры, которые не являются гражданами стран ЕС и въезжают в Шенгенскую зону, должны предоставить отпечатки пальцев и сфотографироваться.

Шварцман на ежегодном общем собрании ИАТА в Рио-де-Жанейро в Бразилии отметил, что авиация может столкнуться с очень серьезным риском возникновения длительных задержек. Речь идет об ожидании в очереди в течение 3-6 часов, что является неприемлемым.

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По словам вице-президента IATA, вместо того, чтобы "проводить практические реформы, авиация рассматривается как политический футбол".

Он призвал европейские государства обеспечить достаточное количество персонала на границах, заранее обнародовать расписание рейсов, обеспечить работоспособность электронных киосков и ворот, а также приостанавливать проверки EES в длинных очередях.

Шварцман порекомендовал путешественникам приезжать в аэропорт гораздо раньше, чем обычно. Он пояснил, что пока система EES не заработает бесперебойно, разумно будет прибыть за два-три часа до вылета и как можно быстрее пройти в зону вылета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе расположен самый удобный аэропорт. До него можно дешево добраться из любого европейского села — это узловой хаб ирландской компании Ryanair. Из него удобно добраться до многих курортов и туристических локаций, ведь он находится в самом сердце ЕС.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Перевозчик инвестирует в проект 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.