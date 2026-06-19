В ЄС ухвалили нові правила для авіакомпаній: що зміниться для пасажирів Ryanair та Wizz Air

Пасажири Ryanair. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цього тижня було досягнуто важливої домовленості щодо авіарейсів до Європи. Європарламент підтвердив, що будуть внесені зміни щодо компенсацій пасажирам, розміщення дітей у літаках та цін на авіаквитки. Нові правила суттєво вплинуть на пасажирів, які подорожують популярними бюджетними авіакомпаніями Ryanair, easyJet, Wizz Air та інших.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Розширення прав пасажирів

Нові правила тепер передбачають право без додаткової оплати взяти на борт один особистий предмет, наприклад, невелику сумку або рюкзак. Крім того, авіакомпанії, посередники та пошукові портали зобов’язані під час бронювання рейсу відображати пасажиру вартість авіаквитка з урахуванням багажу, якщо він перевищить розміри ручної поклажі.

Також пасажири більше не платитимуть за виправлення орфографічних помилок у своїх іменах або за отримання роздрукованого посадкового талона після реєстрації.

Швидше та простіше відшкодування компенсації

Авіакомпанії будуть зобов’язані в електронному вигляді надавати пасажирам, які зіткнулися з перебоями в подорожі (затримкою або скасуванням рейсу), чіткі вказівки щодо подання заяви на компенсацію протягом чотирьох днів після зіпсованої поїздки.

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У пасажирів буде дев’ять місяців для подання заяви про компенсацію, тоді як авіакомпанії матимуть 30 днів, щоб виплатити компенсацію або пояснити, з яких причин компенсація не буде виплачена.

Скасування плати за бронювання місць для сімей з дітьми

Нові правила також передбачають зобов’язали авіаперевізників гарантувати, що будь-яка особа, яка супроводжує дитину віком до 14 років, отримає сусіднє місце без додаткових витрат. Таким чином, родинам не доведеться платити за бронювання поруч з дітьми. Від доплат також звільняються пасажири з інвалідністю та обмеженою мобільністю, а також на вагітні жінки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, що через атаку дронів росіяни застрягли у аеропортах Москви. Зокрема, було затримано та скасовано понад 527 рейсів. Зали очікування переповнені, пасажири у паніці.